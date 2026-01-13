Esenler'in gururu sporcular onurlandırdı

Esenler Belediyesi, Esenler’in gururu olan sporcuları anlamlı bir törenle bir araya getirdi. “Esenler’in En İyileri” 2025 Sporcu Başarı Ödülleri, Esenler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programla sahiplerini buldu. Törene Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu da katıldı. Kendi branşlarında ulusal ve uluslararası dereceler elde eden Esenlerli genç yeteneklerin başarıları alkışlarla taçlandırıldı. Uzak Doğu spor branşlarından futbola kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 120 sporcu ve antrenör, yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını ödülle aldı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu.

SİZLER ESENLER’İN YARINLARISINIZ

Ödülleri sahiplerine takdim eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sizlerin azmine, disiplinine ve hayallerine tanıklık ediyoruz. Spor, yalnızca kazanılan madalyalardan ibaret değildir; aynı zamanda karakter, ahlak ve dayanışmadır. Sizler Esenler’in yarınlarısınız. Çalışmaya, üretmeye ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Bizler her zaman yanınızda olmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz.”

GENÇLERİN BAŞARISINDA GÜÇLÜ DESTEK