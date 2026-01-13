Yeni Şafak
Esenler'in gururu sporcular onurlandırdı

15:0113/01/2026, Salı
Esenler Belediyesi, Esenler’in gururu olan sporcuları anlamlı bir törenle bir araya getirdi.
Esenler Belediyesi, Esenler’in gururu olan sporcuları anlamlı bir törenle bir araya getirdi.

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Esenler’in En İyileri” 2025 Sporcu Başarı Ödülleri’nde, yıl boyunca ulusal ve uluslararası başarı elde eden 120 sporcu ve antrenör ödüllendirildi.

Esenler Belediyesi, Esenler’in gururu olan sporcuları anlamlı bir törenle bir araya getirdi. “Esenler’in En İyileri” 2025 Sporcu Başarı Ödülleri, Esenler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programla sahiplerini buldu. Törene Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu da katıldı. Kendi branşlarında ulusal ve uluslararası dereceler elde eden Esenlerli genç yeteneklerin başarıları alkışlarla taçlandırıldı. Uzak Doğu spor branşlarından futbola kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 120 sporcu ve antrenör, yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını ödülle aldı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu.

SİZLER ESENLER’İN YARINLARISINIZ

Ödülleri sahiplerine takdim eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sizlerin azmine, disiplinine ve hayallerine tanıklık ediyoruz. Spor, yalnızca kazanılan madalyalardan ibaret değildir; aynı zamanda karakter, ahlak ve dayanışmadır. Sizler Esenler’in yarınlarısınız. Çalışmaya, üretmeye ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Bizler her zaman yanınızda olmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz.”

GENÇLERİN BAŞARISINDA GÜÇLÜ DESTEK

Törende ödül alan başarılı sporcular, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya spora ve gençlere verdiği değer, sunduğu imkânlar ve sağladığı destekler için teşekkür etti. Genç sporcular, bu desteklerin kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını ve başarı yolculuklarında en önemli güçlerden biri olduğunu dile getirdi.

