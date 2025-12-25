Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Esenler Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Esenler Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

04:0025/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Esenler Film Festivali
Esenler Film Festivali

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl “Dijital Hayat” temasıyla düzenlenen “6. Esenler Film Festivali”, ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğiyle gerçekleştirilen festivalin ödül töreni Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Litros Quartet’in müzik dinletisi ile başlayan törende, “Kısa Film Yarışması” ve “Kısa Film Yapım Desteği” ödülleri açıklandı. Törende, Reis Çelik başkanlığındaki jürinin değerlendirmeleri sonucunda Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü Kazım Baynal’ın “Serezipon” filmine verildi. Deniz Koloş’un “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmi ikinci, Mahsum Taşkın’ın “Garan” filmi üçüncü olurken, “Halit Refiğ Jüri Özel Ödülü” ise Özgür Nuri Çiçek’in “Bir Sinefilin Dramı” filminin oldu.

DEĞİŞİMİN EN ÖNEMLİ ENSTRÜMANI

Törene konuk olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bakanlık olarak Türkiye’de yapılan bütün etkinlikleri desteklemeye çalıştıklarını, Esenler Film Festivali’ni de yakından takip ettiklerini söyledi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da konuşmasında, sinemanın toplumlar için sosyolojik olarak değişim ya da dönüşümün en önemli enstrümanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Zaman zaman sinema, kültürel erozyon ve değer dezenformasyonu için kullanılmış ama sinema hiçbir zaman için bu etkisini kaybetmemiş” diye konuştu.



#Film Festivali
#aktüel
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de