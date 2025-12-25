Esenler Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğiyle gerçekleştirilen festivalin ödül töreni Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Litros Quartet’in müzik dinletisi ile başlayan törende, “Kısa Film Yarışması” ve “Kısa Film Yapım Desteği” ödülleri açıklandı. Törende, Reis Çelik başkanlığındaki jürinin değerlendirmeleri sonucunda Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü Kazım Baynal’ın “Serezipon” filmine verildi. Deniz Koloş’un “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmi ikinci, Mahsum Taşkın’ın “Garan” filmi üçüncü olurken, “Halit Refiğ Jüri Özel Ödülü” ise Özgür Nuri Çiçek’in “Bir Sinefilin Dramı” filminin oldu.

Törene konuk olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bakanlık olarak Türkiye’de yapılan bütün etkinlikleri desteklemeye çalıştıklarını, Esenler Film Festivali’ni de yakından takip ettiklerini söyledi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da konuşmasında, sinemanın toplumlar için sosyolojik olarak değişim ya da dönüşümün en önemli enstrümanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Zaman zaman sinema, kültürel erozyon ve değer dezenformasyonu için kullanılmış ama sinema hiçbir zaman için bu etkisini kaybetmemiş” diye konuştu.