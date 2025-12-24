Kâinatın ayetleri sanatla buluştu

Sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu’nun toplamda 35 ayetten ilhamla hazırladığı bu sergi, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Ebru, resim ve talik hat sanatlarını tek bir eserde buluşturan Sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu, 10 yıldır ebru, minyatür ve hat sanatıyla uğraştığını ve insanlara mesaj vermek için farklı çalışmalar yaptığını söyledi. Sergideki çalışmalarının mesajın arayışıyla ilgili olduğunu ve çok etkilendiği iki ayetin kendisini bu projeyi yapmaya mecbur kıldığını dile getiren Kasapoğlu, “Kur’an’ın bu mesajları son 200 yıldır kapalı kaldı. İnsanlık Kur’ân’a, dua kitabı, ilahi bir metin olarak bakmaya başladı. O yüzden Müslümanlar dünyada acziyet yaşıyor. Gençlerimize, Kur’ân’ın bu dünyaya yönelik yüzünü, evrene, âleme, insana yönelik yüzünü, ebru, minyatür ve hat sanatıyla bir araya getirip 35 parçalık bir koleksiyonla anlattık” dedi.