Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Milyonlar sanatla buluştu: 2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

Milyonlar sanatla buluştu: 2025 kültür sanatta rekor yılı oldu

12:4922/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
2025 Kültür sanatta rekor yılı oldu
2025 Kültür sanatta rekor yılı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirilen çalışmaları sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi. Bakan Ersoy, “2025’te sadece çalışmadık, iz bıraktık. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle yıl boyunca ortaya konan performansı özetledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Türkiye’nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziyaretçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı.

Atatürk Kültür Merkezi 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyle buluştu

İstanbul’un simge mekanlarından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sanatın kalbinin attığı adreslerden biri olmayı sürdürdü. Yıl boyunca gerçekleştirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyle buluştu. Sahne sanatlarından sergilere, konserlerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlarca sanatseveri AKM’de bir araya getirdi.

CSO Ada Ankara Başkent'in yükselen yıldızı oldu

Başkent Ankara’da müzik ve sahne sanatlarının merkezi haline gelen CSO Ada Ankara, 2025 yılında 570 etkinliğe ev sahipliği yaptı. 315 bin 467 sanatsever, yıl boyunca konser ve etkinliklerde buluştu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası 540 etkinliğe ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden işlevlendirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2025’te de yoğun ilgi gördü. 540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, sanatın üretimle buluştuğu yapısıyla Ege Bölgesi’nin kültür hayatına güçlü bir katkı sundu.

Bakan Ersoy, paylaşımında kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu başarıların tüm paydaşlarla birlikte inşa edildiğinin altını çizdi.



#Atatürk Kültür Merkezi
#CSO Ada Ankara
#İzmir Kültür Sanat Fabrikası
#Kültür Sanat
#Mehmet Nuri Ersoy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZSU su kesintisi planı: 22 Aralık İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gelecek?