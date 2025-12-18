Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini bulacak

Lokman Özdemir
09:3518/12/2025, Perşembe
Programlarını Ankara'da sürdürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılacak ve sanatçı, gazeteci ve bilim adamlarına ödüllerini takdim edecek.

, mesaisini Ankara'da sürdürecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında başarılı sanatçı ve bilim adamlarına veriliyor.

Kazananlar açıklanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl ödül kazananları 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamıştı.

"Bilim ve Kültür" dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık ödül alacak.

"Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'a ödül verilecek.

Tören düzenlenecek

Saat 18.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanının kültür ve sanat politikalarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.



