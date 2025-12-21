Bakanlık resmen duyurdu: "Trabzon Film Festivali"nin program akışı netleşti

Açıklamada, festival süresince yapılacak tüm etkinlik ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı aktarılarak, açılış programının ardından "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri Sergisi"nin de sanatseverlerin beğenisine sunulacağı ifade edildi.

"Festival kapsamında ayrıca 25 Aralık'ta Çiğdem Sezgin'in yönettiği 'Suna', 27 Aralık'ta Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği 'Bildiğin Gibi Değil' filmleri ekip katılımıyla gösterilecek. Dünya sineması seçkisinde ise 25 Aralık'ta Makedon yönetmen Georgi M. Unkovski'nin Makedon Türklerinin hikayesini anlatan ve 2025 yılının dikkat çeken yapımlarından biri olan 'Dj Ahmet', 26 Aralık'ta İran sinemasının önemli isimlerinden Ali Asgari'nin 'İlahi Komedya' filmi izleyiciyle buluşacak."