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Trabzon Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

Trabzon Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

17:1514/07/2025, Pazartesi
AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde şarkıcı Bayhan, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.






Festivalin son gününde şarkıcı Bayhan, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.


Sevilen şarkılarını seslendiren Bayhan, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" adlı program gerçekleştirildi.






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