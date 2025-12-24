Yapay zekâ hırsızlığına tüm dünya çaresiz

Doğru kullanıldığında birçok işi kolaylaştıran yapay zekâ, hâlâ yasalarla denetlenemediğinden hak ihlallerine sebep oluyor. Telif haklarıyla ilgili önemli aşama kaydedip, en ufak hak ihlaline fırsat tanınmazken, yapay zekâyla insanların sesi bile taklit edilebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Müzisyen Eda Tat, sesinin izni olmadan yapay zekâ ile kopyalanarak şarkılarda kullanıldığını söyledi. Konuyla ilgili bir video yayınlayan Tat, “O dinlediğiniz yapay zekâ şarkılarındaki ses bana ait. Sesimi çaldılar ve kullanıyorlar” dedi. Sensizlik şarkısını yayınlayan hesabın sahibi Aliko Genceli ise Yeni Şafak’a konuşarak, sesi çalmadığını, şarkının sözlerini yapay zekâya yüklediğinde bu sesi oluşturduğunu söyledi.

İNGİLİZ MÜZİSYENLER DE ŞİKAYETÇİ

Aynı çığlık İngiltere’deki bir bağımsız müzik grubundan da duyuldu. İngiliz müzik grubu Torus, Billie Eilish’in “Ocean Eyes” şarkısına yaptıkları cover’ın yapay zekâ kullanılarak kopyalandığını öne sürdü. Grup, kendi kayıtlarına çok benzeyen bir versiyonun Independent Lemon adlı bir hesap tarafından Spotify’da yayınlanmasına tepki gösterdi. BBC’nin haberine göre Torus’un bahsettiği parça üzerinde minik dokunuşlar yapılmış, kısa klipten yola çıkarak yapay zekâ kullanılarak uzatılmış. Kısa sürede 100 binlerce dinleyiciye ulaşan hesapla ilgili neler yapılabileceği tartışılıyor.

İki olayı da incelediğimizde yapay zekânın rahatlıkla insanların sesini kopyaladığı gerçeğiyle yüz yüze geliyoruz. Eda Tat dava açmaya hazırlandığını söylüyor ama yapay zekâ ile ilgili bir düzenleme olmadığı için nasıl bir başarı elde edeceği meçhul. Öte yandan seslerin kopyalanması büyük bir mağduriyeti beraberinde getiriyor. Zira Tat’ın sesiyle söylenen şarkılara, birçok içerik üreticisinin paylaşımlarında karşılaşmak mümkün. Bunların başında “Sensizlik” şarkısı geliyor ki paylaşan hesap, şarkıcının fotoğrafını da kullanmış.

OTOMATİK OLARAK SESİ ATAMIŞ

"Sensizlik" şarkısını yayınlayan hesabın sahibi Aliko Genceli, “Ben kimsenin sesini çalmadım, Eda Hanım'ın sesi oraya yerleştirilmedi. Otomatik olarak yapay zekâ onu oluşturdu. Azerbaycan şarkısını Türkçe söylettim. Yapay zekâya sözleri koyduğumda benim önüme bu sesi attı. Beni değil, yapay zekâyı dava etsin” diyerek kendini savundu. Fotoğrafını da tesadüfen koyduğunu söyleyen Genceli, "Kaldırabilirim ama Eda Hanım bana ulaşarak adını da yazmamı istedi. Videoyu çekince adını sildim” dedi. Dün kontrol ettiğimizde bahsi geçen içerikteki fotoğraf da kaldırılmıştı.

GÜNEY KORE YASA HAZIRLIĞI İÇİNDE

Avukatlarla konuştuğumuzdaysa bu durumun hâlâ büyük boşluklar barındırdığını, hem dünyada hem ülkemizde yasal bir düzenlemenin bulunmadığını söyledi. Birtakım öncü metinler var, örneğin AB'de bu konuda bir düzenleme yapıldı. Ancak bunlar henüz iç mevzuata yansımadı. Güney Kore'nin de yasa hazırlığı içinde olduğu biliniyor. Fakat hâlâ tüm dünya yapay zekânın hırsızlıklarına karşı çaresiz. Dünkü haberimizde de yapay zekânın ünlü hattatların yazılarını taklit ettiğini söylemiştik. Gün geçtikçe bu gibi olaylarla daha fazla karşılaşacağız. Geleceğin en önemli meselesi yapay zekânın hak ihlalleri olacak desek abartmış sayılmayız. Buna rağmen yasal düzenlemeler, yapay zekânın kıvraklığının çok gerisinde.












