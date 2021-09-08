​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.

Türkiye’nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

Dünyada ve Türkiye'de küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan iklim değişiklikleri nedeniyle, Hakkari-Yüksekova sınırında bulunan 20 bin yıllık Cilo Buzulları giderek küçülüyor. Cilo buzulları Türkiye'nin en büyük buzullarından biri, son buzul çağından beri var oldukları biliniyor ve tehlike alarmı veriyor.