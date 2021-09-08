Hayat Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
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Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Uzun süredir beyin tümörü ile mücadele eden eski AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur 71 yaşında hayatını kaybetti. Uğur'un cenazesi, yarın Balıkesir'de öğle namazı müteakip defnedilecek.

Haber Merkezi İHA
Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
Ahmet Edip Uğur

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaşamını yitirdi. Uğur, uzun süredir beyin tümörü ile mücadele ediyordu. Uğur'un Twitter hesabından, "Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nden öğle namazı müteakip Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.

Ahmet Edip Uğur kimdir?


Balıkesir ve ülke siyasetinde önemli görevler üstlenen Uğur, 7 Nisan 1950’de Balıkesir’de doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

  • Siyasete Anavatan Partisi’nde başlayan, 18. Dönem Anavatan Partisi, 22, 23, ve 24. dönemde de üç defa üst üste AK Parti Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Uğur, 2008-2014 yılları arasında AK Parti Mali İdari İşler Genel Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti’den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Uğur, daha sonra bu görevden ayrıldı.

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