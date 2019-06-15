​Etkinliklerle dolu bir tatil

SEVİNÇ ŞAHİN

Bir öğretim yılı daha sona erdi. Çocuklarımız kadar bizler de yorulduk. Umarım bu yorgunluk bizi, çocuklarımızın meselesi olan “eğitim-öğretim” meselesinde kendimizi öncelemeye götürmesin. Çocuklarımızın eğitimi elbette ki bizi çok yakından ilgilendiriyor; ama ders çalışanlar onlar, ödevlerle boğuşanlar, yeni bir şeyleri zihinlerine yerleştirmeye çalışanlar onlar. Gelelim bu ay ki seçkimize. Bu ayki seçkimiz etkinliklerle dolu ve tatili dolduracak kitaplar. Çocuklarınızın keyifle ellerine alıp okuyacakları ve içlerindeki etkinliklerle becerilerini geliştirebilecekleri eserler bunlar.

EL BECERİLERİMİZ GELİŞİYOR

İlk eserimiz Abm Yayınları’ndan Kes, Yapıştır, Kendin Yap - Ezo ile Sanatsal Faaliyetler isimli kitap. Ezo Sunal ve Ömer Öztüyen’in kaleminden çıkan bu etkinlik kitabı, çocukların el becerilerini desteklerken aynı zamanda yaratıcılıklarını da geliştiren ve bununla birlikte sorumluluk, geri dönüşüm ve çevre bilinci de aşılayan bir kitap. Bilinen tatil etkinlik kitaplarından farklı; bir sınıftan diğer sınıfa geçerken kullanılacak bir hazırlık kitabı değil. Ebeveynler tatilde çocuklarının derslerden soğuyacağını düşünürler çoğu zaman. Ama unutmayın hayat sadece okulda öğrendiklerimizle yaşanmıyor. Eserdeki hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler çocukların zihinsel gelişimlerini destekliyor. Ellerinin altında kolayca ulaşabilecekleri malzemelerle birçok alet, oyuncak ve tasarım yapma imkanına kavuşacaklar. Sizler de onlara katılarak çocuklarınızla zaman geçirmenin keyfini yaşayabilirsiniz.

SANATSAL YETENEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

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Altın Kitaplar’dan çıkan bir güzel eser: Sanat Etkinlik Kitabı. Yazarı Ruth Thomson, çevirmeni İpek Demir. Çocukların içindeki sanatsal yetenekleri ortaya çıkaracak, onlara yeni bir vizyon kazanmalarına yardımcı birçok etkinliklerle dolu bu kitapta çok şey bulacaksınız: çizim ipuçları, boyama sayfaları, yap-oyna etkinlikleri, bulmacalar, labirentler, oyunlar ve daha fazlası. Ayrıca, ünlü ressamlarla ilgili bir sürü temel bilgi, komik gerçekler ve çocuklarımızın yaratıcıklarını harekete geçirecek onlara ilham verecek başyapıtlar. Tüm bunların yanında ekstra yaratıcılık malzemeleri. Çocuklarınızla birlikte bir şeyler yapmanıza ama ciddi anlamda güzel bir şeyler yapmanıza katkı sağlayacak bir eser. İşte kitaptaki yaratıcı malzemeler: Bir sürü çıkartma, renkli el işi kâğıtları, katlanan çıkartma sahneleri, çekip çıkarılan kalıplar. Artık gerisi size kalmış, belki çocuklarınızla birlikte siz de içinizdeki sanatçıyı keşfedersiniz.

TATİLİN BAŞ UCU KİTABI

Tatil için seçtiğimiz bir diğer etkinlik kitabı 1001 Çiçek Yayınları tarafından yayınlanan yine çeviri bir eser. Aslında iki eser demek daha doğru olacak: Erkek Çocuklar İçin Etkinlik Kitabı ve Kızlar İçin Etkinlik Kitabı. Çift yazarlı bir eser: Lucy Bowman ve James Maclaine. Erkek çocukları için olan kitabın çevirmeni Boğaç Erkan, kızlar için olan kitabın çevirmeni Zeynep Kopuzlu. Erkekler için ve kızlar için diye iki ayrı kitabın hazırlanması ne derece doğrudur diye bir soru aklınıza gelebilir? Benim de geldi, gördüm ki çok ta cinsiyetçi bir durum söz konusu değilmiş. Çocuklar, bu etkinlik kitaplarıyla konsantrasyonlarını artırırlarken diğer yandan da birçok farklı ve yaratıcı etkinliklerle de yeteneklerini keşfedecekler. Yeni birçok bilgiyi öğrenirken de çok eğlenecekler. Bu etkinlik kitabı büyük ihtimalle onların başucu kitabı olacak.

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TÜM YILA YAYILAN AKTİVİTELER

Timaş Yayınları’ndan çıkan Adım Adım 365 Etkinlik de oldukça keyifli bir eser. Tüm bir yıla yayabileceğiniz gibi sadece tatilde çocuğunuzun çok çeşitli aktiviteler yapabilecekleri bir etkinlik kitabı. Yazar Fiona Watt. Bu eser ilginç bir şekilde her yaş grubunun kendisi için bir şey bulacağı şekilde tasarlanmış. Okul öncesi için çocukların eğlenceli vakit geçirirken görsel zekalarını ve el becerilerini geliştiren etkinlikler. İlköğretim öğrencileri için teknoloji ve tasarım işleri, el emeği göz nuru ürün etkinlikleri. Meslek liseliler için müthiş fikirler. Okul öncesi öğretmenliğinde okuyanlar için bir kaynak eser. Birçok farklı malzemeyle birbirinden farklı birçok etkinliği bir arada bulabileceğiniz bu eser belki de siz ebeveynler için de ilham verici bir kaynak eser olacak. Tatil eşyalarınız arasında bu esere de yer açın derim.

ÇIKARTMALI EĞLENCE

İş Bankası Yayınları’ndan çıkan Çıkartmalı Tatil Oyun Kitabı da son kitabımız. Hatırlıyorum da çıkartmalı şeyleri çok severdim çocukken; sakızlar, dergiler vs. Çıkartmalı olmaları onları diğer muadilleri arasından seçmeme sebep olurdu. Onları toplar biriktirir, arkadaşlarımızla elimizde fazla olanları da takas ederdik. Günümüz çocukları da çok seviyor çıkartmaları. Bu bir gerçek. Bu eserde tam 200 çıkartma var. Yazarı diyemeyeceğim yazarları demem gerek; Lucky Beckett Bowman, James Maclaine, Rebecca Gilpin. Çevirmen ise Sevgi Atlıhan. Yaratıcı ve meraklı çocuklar için eğlenceli bir tatil kitabı. Çocuklarımızın tatillerine hareket ve keyif katacak bir eser. Çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirecek, bilgilerini artıracak, farklı düşünmeyi, çözüm üretmeyi öğretecek, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak etkinliklerle dolu bir eser Çıkartmalı Tatil Kitabı. Ayrıca çocuklarınızı mutfağa da sokacak, bilginiz olsun. İstemez misiniz? Bence istersiniz.