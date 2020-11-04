Evin depreme karşı güvenli olduğu nasıl anlaşılır?

Son günlerde yaşanan depremler sonrasında ev arayanların kriterleri de değişti. Yeni ev arayışlarında normalde evin konumu, oda sayısı, sahip olduğu sosyal olanaklar ilk akla gelen özelliklerken artık evin depreme dayanıklı olması isteniyor. Binaların depreme dayanıklı olması mevcut ev sahipleri tarafından da sorgulanmaya başlandı.

EKONOMİ Binanız depreme dayanıklı mı?

Dikkat edilen konuların başında binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunun geldiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Başaran, “Zemin etüd raporu, dış görünümdeki çatlaklar, daire ve binaya yapılan müdahaleler, kolon ve kirişlerde değişim incelenen diğer konular” dedi.

Bu yüzden de riskli yapı analizi oldukça önemli.

GÜNDEM Uzmanından depreme karşı 'riskli yapı analizi' önerileri

İlçesi ve zemini önemli

Başaran’ın verdiği bilgilere göre depreme dayanıklı bir eve geçmek isteyenler ilçe ve zemin araştırması yapıyor. Başaran, “İstanbul’da Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü ilçelerinin yüksek riskli olduğu bilinen ilçeler. Bu bölgeler şu anlık tercih edilmiyor. Öte yandan binanın zemini de önemli. Özellikle zemini kaya olanlar daha sağlam oluyor. Ancak dere yatağı, sulu zemin, çevresine göre çukur yerlerde olan binalar tehlikeli” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'daki vatandaşlar, olası bir şiddetli depreme karşı evlerinin dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için Bağcılar Belediyesi'ne başvuruyor. Kimi oturduğu bina yeni olduğu halde “Evim güvenli mi? diyerek kimi de dış cephesi dökülmeye başladığı için başvuruda bulunuyor. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü de talepler doğrultusunda bir plan hazırlayıp çalışmalarına başlıyor. Örnekler makinelerde basınca tabi tutuluyor<br> <br> Yapı uzmanları depreme karşı dayanıklılık tespitini iki farklı yöntemle yapıyor. Birincisi klasik olarak da tabir edilen “karot alma yöntemi. Binanın alt kat, ya da uygun katlarından betonlardan karotla numune alınıyor. Alınan numuneler Yapı ve Zemin Laboratuvarına götürülerek buradaki makinelerde basınca tabi tutuluyor. Basınca dayanamayan karot örnekleri kırılıyor. Bu binanın riskli olduğunu gösteriyor. Ayrıca deprem yönetmeliğine göre en küçük katsayının C25 olması gerekiyor. C20 altındaki kolonlar riskli gruba giriyor<br> <br> İkinci yöntemle ise binaya tahribat vermeden sismik aletle testler yapılıyor. Yetkililer bunu doktorun stetoskop ile hastasının akciğerini dinlemesine benzetiyor. Yapı uzmanları da ellerindeki sismik cihazı duvarın uygun bir yerinden betona dayayıp titreşimleri dinliyor. Ulaşılan veriler sisteme yükleniyor ve burada karşılaştırmalar yapılıyor. Deprem yönetmeliğine göre C20'nin altındaki kolonlar riskli gruba giriyor. Bu tablo bir ihbar kabul edilerek betondan numune alımı yapılıp binanın depreme dayanıklılığıyla ilgili gerçek sonuç ortaya çıkarılıyor. Binaların sağlamlık testinin yanında beton içindeki demirler de inceleniyor. Demirlerin nervürlü olmasına dikkat ediliyor. Riskli olduğu kesinleşen binalar için boşaltım ve yıkım işlemleri başlatılıyor. Her iki yöntemde de binanın deprem güvenli olup olmadığıyla ilgili rapor, hak sahiplerine bildiriliyor. “Tüm hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz Kentsel dönüşüme ve bina yapımına çok dikkat ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren laboratuvarımız var. Bize müracaat eden tüm hemşehrilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Mesai arkadaşlarımız en iyi şekilde destek veriyorlar. Rabbim böyle bir afeti bir kez daha yaşatmasın İnşallah dedi. Maddi durumu yetersiz olanların numune alma işleminin belediye tarafından ücretsiz olarak yapıldığı normal vatandaşlar için ise 4 bin TL ücret karşılığında yapıldığı öğrenildi. Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar Bağcılar Belediyesi, deprem korkusu yaşayan ilçe sakinlerinin akıllarındaki “Evim güvenli mi?" sorusunu gidermek için onlara bina dayanaklılık testi imkanı sunuyor. Belediyede görevli yapı uzmanları, doktorun stetoskopla hastasının akciğerini dinlediği gibi betondaki titreşimi dinleyip binanın sağlam olup olmadığını ortaya çıkarıyorlar. Vatandaşlar bir günde yapılarının güvenli olup olmadığını öğrenebiliyor.



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Bodrumu da geziliyor

Ev alacakların artık evin içini gezdikten sonra bodrumu da görmek istediğini ifade eden Başaran, “Binanın toprak altında ne kadar çok kat varsa o kadar güvenli olduğu biliniyor. Bunun dışında bodrum katlarda rutubet olmaması gerekiyor. Eğer rutubetliyse, binanın su yalıtımı iyi yapılmamış demektir. Yalıtımı iyi yapılmamış binaların taşıyıcı sistemlerinin paslanması, büyük şiddetli bir deprem sırasında yapının hasar görmesine neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.