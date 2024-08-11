Evinin duvarında Gazze’nin acıları

17 yaşındaki Duygu Akçal, yaşanan olaylardan çok etkilendiğini ve çocukların zor durumda olduğunu gördükçe üzüldüğünü ifade ederek, Filistin'le ilgili haberleri izlerken babasına oradaki acıları evlerinin duvarına çizmek istediğini söylediğini dile getiriyor. Akçal, "Televizyonda herkes tepkisini farklı bir şekilde gösterirken ben de bu yola başvurdum. Oradaki çocukların, anneleri ve babalarının inançlı duruşlarını görünce evimizin duvarına çizmek istedim. Duvarda Filistin ve Türk bayrağını da çizdim, birlikte olduğumuzu ve gücümüzü göstermek istedim. Biz birlikte olursak çok güçlüyüz. Bence tüm İslam ülkeleri birleşmeli ve bu katliama bir an önce dur demeli" şeklinde konuşuyor.

Merada koyun otlatırken de resim çizimlerine devam ettiğini, resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Akçal, kağıda yaptığı çizimleri eve gelince duvara aktardığını anlatıyor. İşgal altındaki Mescid-i Aksa'yı da evinin duvarına resmettiği belirten Akçal, "Benim yaşındaki çocuklar orada sebepsiz yere ölüyor, annesiz ve babasız kalıyor. Bu çok zor bir durum. Çocuklar annesiz, anneler de çocuklarından uzak yatmamalı bence. Çocukların yeri annesinin kucağı olmalı, toprak olmamalı. Ben Göksun'un Kaleboynu köyünde (kırsal mahalle) oturuyorum. Burası Kahramanmaraş'a 73 kilometre uzaklıkta. Şehir merkezindeki eylemlere ve yürüyüşlere katılmayı çok istiyorum ama çok uzak burası. Ben de orada olamasam da kendi evimde böyle çizimler yaparak İsrail'e karşı tepkimi göstermek istedim. Evde olmadığım zamanlarda koyunlarımızı otlatmaya götürdüğümde orada da küçük çizimler yaparak eve geldiğimde tekrar onu duvara çiziyorum. Bu çizimleri yaparken hiç eğitim almadım, hiçbir kursa gitmeden kendi kendime yapmaya başladım. Böyle bir yeteneğim olduğu için çok mutluyum ve bunu böyle resimlerle taçlandırdığım için kendimle gurur duyuyorum. İnanıyorum ki elbet bir gün zafer inananların olacaktır, zafer bu ümmetin olacaktır" ifadelerini kullanıyor.