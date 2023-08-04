Eyyam-ı Bahur gidecek Afrika sıcağı gelecek: Termometreler 8 derece yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkileyeceğini ve sıcaklıkların hafta sonu iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Macit, Hürriyet’e şunları söyledi: “Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ile sıcaklıklar iç bölgelerde 4 ila 8 derece, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha da fazla olacağını tahmin ediyoruz.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 35 derece, hafta sonu ise 33-34 derece civarında olacak. Ankara’da bugün 34 derece ancak pazar günü 39 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir’de bugün ve cumartesi hava sıcaklığı 36 derece. Edirne bugün 40 derece olacak. Tekirdağ bugün 34 derece. Diyarbakır’da bugün hava 41 derece ancak pazartesi günü 43-44 dereceye kadar yükselecek. Antalya bugün 33 derece ama hissedilen sıcaklık nem nedeniyle 40 derece olacak. Bugün havanın en sıcak olduğu iller ise 41 derece ile Diyarbakır ve Batman. En düşük sıcaklık ise 28 ile Van olacak.”