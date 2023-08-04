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Eyyam-ı Bahur gidecek Afrika sıcağı gelecek: Termometreler 8 derece yükselecek

Eyyam-ı Bahur ile kavrulurken, bir sıcak hava dalgası da Afrika’dan geliyor. Hafta sonunda tüm yurdu etkisi altına alacak olan Afrika sıcaklarıyla birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak.

09:50 . 4/08/2023 Cuma
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkileyeceğini ve sıcaklıkların hafta sonu iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Macit, Hürriyet’e şunları söyledi: “Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ile sıcaklıklar iç bölgelerde 4 ila 8 derece, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha da fazla olacağını tahmin ediyoruz.

3 gün sürecek

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 35 derece, hafta sonu ise 33-34 derece civarında olacak. Ankara’da bugün 34 derece ancak pazar günü 39 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir’de bugün ve cumartesi hava sıcaklığı 36 derece. Edirne bugün 40 derece olacak. Tekirdağ bugün 34 derece. Diyarbakır’da bugün hava 41 derece ancak pazartesi günü 43-44 dereceye kadar yükselecek. Antalya bugün 33 derece ama hissedilen sıcaklık nem nedeniyle 40 derece olacak. Bugün havanın en sıcak olduğu iller ise 41 derece ile Diyarbakır ve Batman. En düşük sıcaklık ise 28 ile Van olacak.”

Hafta başı serinliyoruz

Hafta başından sonra kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların azalacağını ve mevsim normallerine dönüleceğini tahmin ediyoruz. Örneğin İstanbul’da salı günü hava 30 derece, Edirne’de 28, Tekirdağ 30 dereceye gerileyecek.


"Eyyam-ı bahur" sıcakları hayvanları da etkiledi: Aslan parkı sakinleri fıskiyelerle serinliyor
"Eyyam-ı bahur" sıcakları hayvanları da etkiledi: Aslan parkı sakinleri fıskiyelerle serinliyor

Antalya'da Berkem Aslan Diyarı sakinleri, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur"dan etkilenmemesi için farklı yöntemlerle serinletiliyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranını ise yüzde 70'e ulaştığı Antalya'da sıcak havalar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı 27 aslanın yanı sıra kaplan, ayı, maymun, timsah, sürüngenler, deniz aslanı ve foklar ile kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında eyyam-ı bahur tedbirleri alındı. Hayvanların sıcak havalardan korunmaları için belirli aralıklarla kafeslerindeki fıskiyeler açılıyor. Ayı, timsah ve kaplan gibi hayvanlar da yaşam alanlarına kurulan havuzlara girerek serinliyor.




#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#Ankara
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