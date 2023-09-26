Farabi sezonu Kelime-i Tevhid Sergisi’yle açıldı

Farabi sezonu Kelime-i Tevhid Sergisi’yle açılış töreni.
23 Eylül 2023 Cumartesi günü Güngören Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen Farabi Kültür Sanat Sezonu açılış töreni, Albayrak Grubu’nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen ve bu yılki teması Kelime-i Tevhid olan hat sergisiyle başladı. Açılışın ardından Güngören Tiyatro Akademisi tarafından sahnelenen “Sevgili Doktor” adlı tiyatro oyunu ile gecenin ilk kültür ateşi yakıldı. Farabi Kültür Sanat Sezonu açılış töreni; Gençlik Orkestrası Konseri, video gösterimleri ve protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından ünlü sanatçı Yücel Arzen ve Orkestrası’nın verdiği konserle taçlandı.
BU YIL DA DOLU DOLU
Farabi Kültür Sanat Sezonu boyunca, tiyatro, sinema, konferanslar, çocuk oyunları ve özel etkinlikler gibi birçok faaliyet düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Yusuf Has Hacip Kültür Sanat Sezonu boyunca önemli isimler ağırlanmış, Bahçe Akustik ile kulakların kiri silinirken, dayanışma günleri, e-spor etkinlikleri, tiyatro gösterimleri, çocuk oyunları, sinema gösterimleri gerçekleşmişti. Ayrıca, Dayanışma Günleri, İstasyon Günlükleri, Medeniyet Söyleşileri, Gönül Sohbetleri’yle Güngörenliler ünlü isimlerle bir araya gelmişti.