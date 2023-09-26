Farabi sezonu Kelime-i Tevhid Sergisi’yle açıldı

23 Eylül 2023 Cumartesi günü Güngören Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen Farabi Kültür Sanat Sezonu açılış töreni, Albayrak Grubu’nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen ve bu yılki teması Kelime-i Tevhid olan hat sergisiyle başladı. Açılışın ardından Güngören Tiyatro Akademisi tarafından sahnelenen “Sevgili Doktor” adlı tiyatro oyunu ile gecenin ilk kültür ateşi yakıldı. Farabi Kültür Sanat Sezonu açılış töreni; Gençlik Orkestrası Konseri, video gösterimleri ve protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından ünlü sanatçı Yücel Arzen ve Orkestrası’nın verdiği konserle taçlandı.