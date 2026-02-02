Farklı kuşaklardan 18 sanatçının sergisi

Türkiye’nin güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata dair tematik bir anlatı sunmayı amaçlayan “Panorama: Hayaller ve Yerler” adlı sergi, 19 Şubat’ta İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşacak.
İstanbul Modern’in yeni binasındaki ilk grup fotoğraf sergisi olan “Panorama: Hayaller ve Yerler”, müzenin 1. katındaki sergi salonlarında, farklı kuşaklardan 18 sanatçının son on yılda ürettiği yapıtları kapsamlı bir seçkiyle bir araya getiriyor.
FOTOĞRAFLARIN OLANAKLARI SORGULANACAK
Sergide yerleştirmelerden hareketli görüntülere, yapay zekâ uygulamalarından arşivsel malzemelere uzanan bir çeşitlilikte üretim yapan sanatçılar, fotoğrafın olanaklarını sorgulayarak yalnızca dünyayı yansıtmakla kalmayıp, yeni duygusal ve mekânsal imgeler inşa edebileceğini gösteriyor. Larissa Araz, İlgen Arzık, Emre Baykal, Silva Bingaz, Hasan Deniz, Umut Erbaş, Cem Ersavcı, Ece Gökalp, Cemre Yeşil Gönenli, Ege Kanar, Zeynep Kayan, Metehan Özcan, Yusuf Sevinçli, İrem Sözen, Selim Süme, Kerem Uzel, Begüm Yamanlar ve Cansu Yıldıran’ın yapıtları, düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve içsel mekânlar aracılığıyla alternatif görsel coğrafyalar sunacak.