Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Farklı kuşaklardan 18 sanatçının sergisi

Farklı kuşaklardan 18 sanatçının sergisi

04:002/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Panorama: Hayaller ve Yerler” adlı sergi
“Panorama: Hayaller ve Yerler” adlı sergi

Türkiye’nin güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata dair tematik bir anlatı sunmayı amaçlayan “Panorama: Hayaller ve Yerler” adlı sergi, 19 Şubat’ta İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Modern’in yeni binasındaki ilk grup fotoğraf sergisi olan “Panorama: Hayaller ve Yerler”, müzenin 1. katındaki sergi salonlarında, farklı kuşaklardan 18 sanatçının son on yılda ürettiği yapıtları kapsamlı bir seçkiyle bir araya getiriyor.

FOTOĞRAFLARIN OLANAKLARI SORGULANACAK

Sergide yerleştirmelerden hareketli görüntülere, yapay zekâ uygulamalarından arşivsel malzemelere uzanan bir çeşitlilikte üretim yapan sanatçılar, fotoğrafın olanaklarını sorgulayarak yalnızca dünyayı yansıtmakla kalmayıp, yeni duygusal ve mekânsal imgeler inşa edebileceğini gösteriyor. Larissa Araz, İlgen Arzık, Emre Baykal, Silva Bingaz, Hasan Deniz, Umut Erbaş, Cem Ersavcı, Ece Gökalp, Cemre Yeşil Gönenli, Ege Kanar, Zeynep Kayan, Metehan Özcan, Yusuf Sevinçli, İrem Sözen, Selim Süme, Kerem Uzel, Begüm Yamanlar ve Cansu Yıldıran’ın yapıtları, düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve içsel mekânlar aracılığıyla alternatif görsel coğrafyalar sunacak.



#Aktüel
#sergi
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat gecesinin gündüzünde oruç tutmanın faziletleri, sevabı nedir?