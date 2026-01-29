Yeni Şafak
Türkiye Dokuma Atlası Avrupa Konseyi’nde

04:0029/01/2026, jeudi
G: 29/01/2026, jeudi
“Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası”
Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi’nde, “Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası” başlıklı serginin açılışı yapıldı.

NSosyal hesabından serginin açılışına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak şunları söyledi: "Kültürel mirasın korunmasını teşvik eden ve toplumlar arasında diyaloğu destekleyen bir kurum olan Avrupa Konseyi himayesinde böylesine değerli bir projenin bir sergiyle taçlandırılması son derece anlamlı." Emine Erdoğan'ın himayelerindeki sergi, 30 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.



