Arkasında güzel bir hikâye bıraktı

Ketebe Yayınları tarafından yayımlanan “Siz Dünyayı Affeder miydiniz? –Rachel Corrie ile Esma Biltaci’nin Hikayesi” başlıklı kitap kapsamında, sergi ve söyleşi düzenlendi. Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Corrie ve Biltaci’nin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Ardından çalışmayı kaleme alan yazar Hamza Er ile Şehit Esma Biltaci’nin annesi Sena Abdülcevad söyleşi yaptı.

Abdülcevad, düzenlenen etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kızının arkasında güzel bir hikâye bıraktığını söyledi. Kur’an-ı Kerim’deki “Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz...” ayetine işaret eden Abdülcevad, “Bu kitap, zikrettiğim ayetin bir kanıtıdır. Hamza Bey’in çalışması farklı yoldan gelen iki insanın aynı yolculukta buluşabildiğini bize göstermektedir. Onlarla birlikte bir kez daha anladık ki şehitler gerçekten ölmez. Onlar öldü görünse de bunun böyle olmadığını Allah bizlere söylüyor. Buraya gelen sizler onların hikâyelerini dinliyorsunuz ve bu onların rızıklandırıldığının bir işaretidir” dedi.

KENDİLERİNİ MAZLUMLAR İÇİN FEDA ETTİLER

Abdülcevad, kitabın haksızlığa karşı hakkı savunmanın önemini herkese bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Onlar, batılın karşısında bir araya gelmişlerdi. Esma da Rachel de çok güçlü karakterlerdi ve kendilerini zor durumda olan mazlumlar için feda etmişlerdi. İslam, mazlumun yanında durur. Bu iki farklı figürün bir araya gelmesi, İslam’ın bu hakikatinin bir ifadesidir” diye konuştu.

FAZLA BİLGİ BİLİNÇ ÜRETMİYOR

“İki genç kızın ödediği bedele karşı ben ne yapabilirim?” sorusuyla birlikte şekillendiğini söyleyen Yazar Hamza Er, “Şu anda dünyamızda çok fazla bilgi var ama ne yazık ki bunlar artık bizler için bir bilinç ya da farkındalık üretmiyor. Bazen küçük bir tanıklık, sayısız kitaptan daha çok etkili olabiliyor” şeklinde konuştu.

VİCDANIN SESİ ORTAKTIR

Er, “Siz Dünyayı Affeder miydiniz? – Rachel Corrie ile Esma Biltaci’nin Hikayesi” kitabının iki önemli figür için bir “vefa borcu” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı: “Bizim için asıl çaresizlik, sessiz durmaktır. Biz onlara o kadar çok şey borçluyuz ki benim yazdığım kitap onların anısının yanında çok küçük bir anlama sahiptir. Biz Rachel’in annesi Cindy Corrie’ye, Esma’nın anne babasına, Mısır halkına ve onlar gibi olan diğer şehitlerimize çok şey borçluyuz. Biliyoruz ki vicdanın sesi, annelerin ağıtı ve isyanın çığlığı ortaktır, aynıdır. Onlar vicdanın sesini bizlere haykırdılar.

Bu çalışma bir karşılaştırma, farkları ortaya koyma değil, benzerliği gösterme, ortak değerlerin altını çizme ve bir vicdan köprüsü kurma çabasıdır.”











