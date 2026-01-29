Yayıncılığın yeni adresi İstanbul

11. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Publishing Fellowship), dünyanın dört bir yanındaki yayıncıları İstanbul’da buluşturuyor. 10–12 Şubat tarihlerinde Taş Yapı Etkinlik ve Kongre Alanı’nda düzenlenecek Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’na 73 ülkeden, 225’i yabancı, 110’u yerli olmak üzere toplam 335 yayıncı katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenecek programın detayları, Şişli’deki Taşyapı Etkinlik ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Melike Günyüz

TELİF HAKLARI DOĞRUDAN MÜZAKERE EDİLİYOR

Toplantıda konuşan İstanbul Publishing Fellowship Proje Koordinatörü Sümeyra İnanç, organizasyonun yalnızca bir fuar ya da buluşma olmadığını dile getirerek, “Yayıncıların telif haklarını doğrudan müzakere edebildikleri, profesyonel ve nitelikli bir iş birliği alanı sunan uluslararası bir platformdur” ifadelerini kullandı.

TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç, konuşmasında, İstanbul Publishing Fellowship’in Türkiye’nin ilk içerik marketi olduğunu, kültür alanında başka bir içerik marketi çalışmasının da henüz başlatılmadığını belirterek, “Ana hedefimiz Türkçe yazılan eserlerin dünya dillerine kazandırılması ve İstanbul’un bir telif marketi, merkezi ve odağı olabilmesi” dedi. Program kapsamında 2016’dan bugüne kadar 35 binden fazla ikili görüşme gerçekleştirildiğini, 25 binden fazla ön anlaşma imzalandığını vurguladı.

ROTAYI AVRUPA’DAN KAYDIRIYORUZ

İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu Üyesi Melike Günyüz ise Avrupa merkezli yayıncılık anlayışına eleştirel bir perspektif sunduklarını vurgulayarak, “Avrupa’nın başta vize politikaları olmak üzere kendisini kültürün merkezi olarak kabul ettiği bir dünyada bizler, Türkiye’yi bir telif merkezi yaparak aslında Özbek yayıncıyla Meksikalı yayıncıyı buluşturabildik. Bu nedenle de İstanbul Fellowship Programı şu anda dünyadaki bütün yayıncıların ajandalarında yer alıyor. Demokratik ve kapsayıcı bir ortam sunuyor, yayıncılıkta rotayı Avrupa merkezinden kaydırıyoruz” diye konuştu.

BU TOPRAKLARIN HİKÂYESİNİ ANLATIYORUZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, İTO olarak Türk edebiyatının tanıtılması için çok sayıda yurt dışı kitap fuarına katıldıklarını söyledi. Organizasyon kapsamında en fazla eser satan yayıncılara Telif Ödülleri verildiğini belirten Üstün, “Bu toprakların hikâyesini dünyaya anlatıyoruz” diye konuştu. Üstün ayrıca, sinema ve dizi sektörüne uyarlanabilecek eserlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan Media Match bölümünde, yayıncılar ile yapımcıların bir araya getirildiğinin altını çizdi.

ODAK ÜLKE ENDONEZYA

Bu yılın odak ülkesi Endonezya olurken, ülkeden 10 yayınevinin programa katılacağı bildirildi. Basın Yayın Birliği Başkanı Halil Çelik, Türk edebiyatının ve özellikle dinî yayıncılığın Endonezya gibi pazarlarda önemli bir karşılık bulduğunu belirterek, önceki yıllarda odak ülke olarak belirlenen ülkelerle yapılan görüşmeler sonucunda yüzlerce eserin ihraç edildiğini söyledi. Çelik, “Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya’da İslami yayıncılık, toplumsal ve kültürel yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu durum Türk edebiyatı, İslam düşüncesi, siyer, tasavvuf, Osmanlı tarihi ve değerler eğitimi temalı yayınların Endonezya pazarında doğal bir karşılık bulmasını mümkün kılmaktadır” görüşünü paylaştı.







