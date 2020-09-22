Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Farz namazların ilk oturuşunda Allahümme salli ala Muhammed demek sehiv secdesi gerektirir mi?
DİNİ BİLGİLER

Farz namazların ilk oturuşunda 'Allahümme salli ala Muhammed' demek sehiv secdesi gerektirir mi?

Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Peki farz namazların ilk oturuşunda tahiyyat okunduktan sonra "Allahümme salli ala Muhammed" demek sehiv secdesi gerektirir mi? Haberimizde yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.

Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Peki farz namazların ilk oturuşunda tahiyyat okunduktan sonra "Allahümme salli ala Muhammed" demek sehiv secdesi gerektirir mi? İşte Diyanetin yanıtı:

  • "Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması, bir vacibin terk edilmesi veya geciktirilmesi hâlinde; noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir.
  • Farz namazların ilk oturuşunda tahiyyât okunduktan sonra kalkılması gereken bir namazda “Allahümme salli ala Muhammed” diyen kişi İmam-ı Âzam’a göre farz olan kıyamı geciktirdiği için sehiv secdesi yapar; böylece namazı tamam olur. Ebû Yusuf ve Muhammed’e göre ise sehiv secdesi gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, I, 164)."

Sehiv secdesi nasıl yapılır? Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?

Sehiv secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?
HAYAT
Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Abone Ol Google News
Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

​Trabzonspor, resmen açıkladı.
Yüzde 100 yerli ve milli

Yüzde 100 yerli ve milli

Kademe üretti: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor.
Karaköyde sır ölüm

Karaköy'de sır ölüm

​Amerikalı gazeteci aracının içinde ölü bulundu.

​Tarihi doğalgaz keşfi sonrası gözler faturalarda.
EBA'daki yoğunluğa ilişkin konuştu

EBA'daki yoğunluğa ilişkin konuştu

​'Altyapı güçlendiriliyor, eksiklikler gideriliyor...'

En çok merak<br>edileni cevapladı

En çok merak
edileni cevapladı

İHA ve SİHA'larda yazılım ve kritik aksamlar tümüyle milli.

Hacamatın faydaları nelerdir: Hacamat nasıl nerelere yapılır?
Hayat

Hacamatın faydaları nelerdir: Hacamat nasıl nerelere yapılır?

Özellikle sırt ağrısı ve baş ağrılarında büyük faydası olduğu bilinen hacamat tedavisi oldukça eski ve geleneksel bir yöntem. Fakat son yıllarda popüler olması dolayısıyla modern tıp tedavi olarak da hastanelerde uygulanmakta. Dünya genelinde birçok insan tarafından kullanılan bir yöntem olan hacamatın önemi günden güne artmakt. Faydalarına gelecek olursa eğer saymakla bitmiyor. Gerçekten de hacamatın faydaları neler? Hacamat nasıl ve nerelere yapılır? Detaylar haberimizde...
İstanbul barajlarında son 5 yılın en düşük seviyesi görüldü: Kritik seviyenin altına indi
Gündem

İstanbul barajlarında son 5 yılın en düşük seviyesi görüldü: Kritik seviyenin altına indi

Kurak geçen yaz aylarının ardından İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39.9 seviyesini gördü. Geçtiğimiz yıl bu aylarda yüzde 60'larda olan doluluk oranının bu seviyeye kadar düşmesi uzmanları endişelendirdi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da su için tedbir alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların suyu verimli kullanması çağrısında bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca 'dernekler silahlanıyor' iddiası üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırıldı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca 'dernekler silahlanıyor' iddiası üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.