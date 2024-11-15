Namazı huşu ile kılmak, ibadet esnasında gönülden bir bağlılık ve derin bir saygı içerisinde olmaktır. "Huşu," Allah'a olan sevgi, saygı ve korkudan kaynaklanan bir tevazu ve teslimiyet halini ifade eder. Bu, kişinin namaz sırasında zihnini ve kalbini sadece Allah'a odaklaması, dünyevi düşüncelerden arınarak tüm benliğiyle ibadete yönelmesi anlamına gelir.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı? sorusuna şu yanıtı verdi:
Zorunlu olmadıkça pantolonu veya elbiseyi rükûya veya secdeye giderken çekmek, namaz dışı bir işle meşguliyet olduğu ve namazda olması gereken huşûya aykırı düştüğü için mekruhtur, fakat namazı bozmaz (Kâsânî, Bedâî’, I, 215; Merğînânî, el-Hidâye, II, 16,17). Pantolonu amel-i kesîr sayılacak bir tarzda çekmek ise namazı bozar.