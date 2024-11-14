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Üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi?

Üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi?

16:1714/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Resimli elbise ile namaz kılınır mı?
Resimli elbise ile namaz kılınır mı?

Namaz kılmak, İslam’ın beş temel şartından biridir ve Müslümanların Allah’a ibadet etmek için belirli vakitlerde yerine getirdiği en önemli ibadetlerden biridir. Resimli elbise ile namaz kılmak, İslam fıkhında detaylı bir şekilde ele alınan bir konudur. Peki üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi? bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi? sorusuna Diyanetin yanıtı haberimizde.

Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın
kılması farz-ı ayındır. Namaz, İslam’da ruhu ve bedeni arındıran bir ibadet olarak kabul edilir. Peki Resimli elbise ile namaz kılınır mı?

Üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi?" soruna şu yanıt verildi:

  • "Üzerinde canlı varlıkların resimlerinin bulunduğu elbise ile namaz kılmak mekruhtur.
    Mümkünse bu elbiseler çıkarıldıktan sonra namaz kılınmalıdır.
    Böyle bir elbise ile namaz kılınması mekruh ise de, bu şekilde kılınan namaz geçerlidir
    (Merğînânî, el-Hidâye, II, 25).
  • Ancak, bakanın kolayca fark edemeyeceği şekilde küçük resimler bu kapsamda değildir."

İslamın şartı kaçtır?

  • İslamın şartı 5'tir, bunlar sırayla:
  • - Kelime-i Şehadet getirmek,
  • - Namaz kılmak,
  • - Oruç tutmak,
  • - Zekat vermek,
  • - Hacca gitmek.
#Namaz
#İslam
#namaz kılmak

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