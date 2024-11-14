Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın

kılması farz-ı ayındır. Namaz, İslam’da ruhu ve bedeni arındıran bir ibadet olarak kabul edilir. Peki Resimli elbise ile namaz kılınır mı?