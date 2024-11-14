Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?
Namaz kılan bir kişinin önünden geçmek, İslam ahlakında ve ibadet adabında hoş karşılanmaz ve bu davranış mekruh, yani yapılması uygun olmayan bir fiil olarak kabul edilir. Peki namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? İşte Diyanetin verdiği yanıt...
Namaz, İslam’ın beş şartından biridir ve Kur'an’da birçok ayette namazın önemi vurgulanır. Dinimizde namaz, insanı günahlardan ve kötülüklerden uzaklaştıran bir ibadet olarak görülür. Peygamber Efendimiz (sav) namazın dinin direği olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, ahirette ilk sorgulanacak ibadet namazdır.
Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "
Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı?
" sorusuna şu cevap verildi:
İster kapalı, ister açık alanda olsun zorunlu olmadıkça namaz kılan birisinin önünden geçilmemelidir.
Hz. Peygamber (s.a.s.)
kılanın önünden geçmektense 40 yıl beklemenin daha hayırlı olacağını belirtmiştir
(Müslim, Salât, 261).
Namaz kılanın da, uygun bir yere durmak veya sütre vb. bir şey koymak suretiyle önünden geçilmemesi için önlem alması gerekmektedir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), önünden insan veya hayvanların geçmesi muhtemel olan bir yerde namaz kılan kişinin önüne sütre (değnek veya başka bir şey) koymasını tavsiye etmektedir
(Müslim, Salât, 241, 242).
Sütreyi terk etmek ise mekruhtur.
Cemaatle kılınan namazlarda, sadece imamın sütre edinmesi yeterlidir; diğerlerinin sütre koyması gerekmez
(Buhârî, Salât, 90).
Namaz kılanın önündeki sütrenin ardından geçmekte bir sakınca yoktur.
Namaz kılanın önünden geçen kimse sorumlu olmakla birlikte, önünden geçilen kişinin namazı bozulmaz. Fakat büyük camilerde, namaz kılanın secde mahallinin uzağından geçmek caizdir
(Kâsânî, Bedâî’, I, 217).
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