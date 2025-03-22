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Fas'ta ilk bronz çağı köyü keşfedildi: Afrika ve Akdeniz için büyük önem arz ediyor

Fas'ta ilk bronz çağı köyü keşfedildi: Afrika ve Akdeniz için büyük önem arz ediyor

14:1222/03/2025, Cumartesi
DHA
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Keşif bölgesi, Cebelitarık Boğazı'nın 30 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.
Keşif bölgesi, Cebelitarık Boğazı'nın 30 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Fas'ın Kach Kouch bölgesinde, Bronz Çağı'na ait ilk yerleşim alanının keşfedildiği bildirildi. Keşfi gerçekleştiren araştırma ekibi, buluşun Afrika ve Akdeniz tarihindeki büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Yerleşim alanı, Cebelitarık Boğazı'nın 30 kilometre güneydoğusunda bir hektarlık alanı kapsıyor.

Barselona Üniversitesi'nden bilim insanları, Fas'ın Kach Kouch bölgesinde, Bronz Çağı'na ait ilk yerleşim alanının keşfedildiğini açıkladı. Milattan önce 2200 ile 600 yılları arasına tarihlenen yerleşimin, Fenikeliler'den önceki erken yerleşim, tarım ve kültürel etkileşimlere ışık tuttuğu belirtildi. Bronz Çağı yerleşimlerinin çoğunun Avrupa topraklarında belgelendiğini söyleyen uzmanlar, coğrafi yakınlıklarına rağmen, Mağrip'in uzun süre bu tarihsel anlatılardan dışlandığını kaydetti. Barselona Üniversitesi'nden Hamza Benattia Melgarejo'nun liderliğindeki araştırma ekibi, bölgedeki ilk Bronz Çağı yerleşimini, Fenikeliler dönemi öncesine ait olarak keşfetti. Bu keşfin, Afrika ve Akdeniz tarihindeki büyük öneme sahip olduğu ifade edildi.


BİR HEKTARLIK ALANI KAPSIYOR


Melgarejo, bölgenin Lau Nehri yakınlarında, günümüz sahilinden on kilometre mesafede ve Cebelitarık Boğazı'nın 30 kilometre güneydoğusunda yer alan yaklaşık bir hektarlık bir alanı kapsadığını bildirdi. Melgarejo, “Kach Kouch, Mağrip'te sürekli yerleşimin en iyi belgelenmiş örneklerinden biri ve uzun zamandır var olan çok farklı bir hikaye anlatıyor. Bu, yerel toplulukların yalnızca izole olmadığını, aksine dinamik ve etkileşim içinde olduklarını gösteriyor. Bu alandaki kazılar, tarihsel ön yargıları düzeltmek adına bir başka adım olup, Mağrip'in Akdeniz'in sosyal, kültürel ve ekonomik ağlarında aktif bir katılımcı olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.



#fas
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