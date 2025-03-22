'Uçağa alamayız' dediler: Köpeğini tuvalette boğarak öldürdü

ABD'de 57 yaşındaki Alison Lawrence, köpeğini "zalimce öldürmekle" suçlanıyor. İddianameye göre Lawrence, 16 Aralık 2024 tarihinde Kolombiya'ya uçmak üzere Tywinn ile birlikte Orlando'nun uluslararası havaalanına gitti. Orlando polisinin iddiasına göre, evraklarla ilgili sorunlar Lawrence'ın evcil hayvanını uluslararası bir uçuşta yanında götürmesini engelledi. The Guardian'ın haberine göre güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre; bir hava yolu temsilcisiyle birkaç dakika konuştuktan sonra Lawrence, köpeğiyle birlikte tuvalete girdi.









KÖPEKLE GİRDİĞİ TUVALETTEN TEK BAŞINA ÇIKTI





İddiaya göre 20 dakikadan kısa bir süre sonra tuvaletten köpeği olmadan çıktı. Raporlara göre Lawrence, kısa süre sonra terminale yeniden girdi ve Kolombiya'ya gitti. Ardından bir temizlik görevlisi, kadını tuvalette, zeminindeki su ve köpek mamasını temizlerken gördü. Çalışan daha sonra ölü köpeği bir çöp konteynerinde buldu ve amirine bildirdi.





Otopside, köpeğin boğularak öldüğü tespit edilirken, yetkililer bu olayı "zalimce bir ölüm" olarak nitelendirdi. Şu an ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Lawrence'ın yargı süreci merakla bekleniyor.







