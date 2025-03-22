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Havalar ısındı: Hatay'da yılanlar yaşam alanlarında görülmeye başlandı

Havalar ısındı: Hatay'da yılanlar yaşam alanlarında görülmeye başlandı

13:1322/03/2025, Cumartesi
IHA
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Havalar ısınınca ortaya çıkan yavru yılanların çoğu zararsız olarak biliniyor.
Havalar ısınınca ortaya çıkan yavru yılanların çoğu zararsız olarak biliniyor.

Hatay'da eve giren yavru yılan vatandaşlar tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de yılanlar insanların yaşam alanlarında görülmeye başlandı. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesinde eve giren yavru yılan İbrahim Börekoğlu isimli vatandaş tarafından yakalandı.


Börekoğlu, yılana zarar vermeden hayvanı insan yaşamından uzak bir noktada doğaya bıraktı.








#yılan
#doğu akdeniz
#hatay

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