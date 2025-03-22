Gecenin üçünde çalan telefon hayatını değiştirdi: Hala inanamıyorum

Sağlık sorunlarına rağmen üniversiteyi tamamladığını belirten Dönmez, şöyle devam etti: "Bir gün organ çıkacağını hiç beklemiyordum. Gece 03.00'te aradılar. Üç hasta daha vardı, bana uyumlu çıktı. Yedi senedir diyalize o kadar çok alışmışım ki nakilden sonra hangi gün diyalize girecektim diye bakıyorum. Diyaliz alırken yemeklerde kullandığım ilacım vardı, onu unuttum diye tedirgin oluyorum. İleri tarihte programım olduğunda 'o gün diyalizim var mı' diye bakıyorum. Çünkü benim normalim böyle olmuştu. Hala alışamadım normal hayata. 'Ömür boyu makineye bağlı mı olacağım' diyordum, gece çalan telefonla tüm hayatım değişti. Diyalize bağlı yaşamak zor. Dua ediyorum bana organını bağışlayana. En büyük sevap, bir insanın hayatını değiştiriyorsunuz, onu makineye bağlanmaktan kurtarıyorsunuz."