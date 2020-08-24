Fatih Portakal istifa mı etti? İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama geldi

FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal,uzun süredir .ıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili, gazeteciliği bırakacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti.

"ARTIK YORULDUM"

Medya Radar’ın haberine göre, Fatih Portakal'ın, kendisini ikna etmeye çalışan haber koordinatörü Doğan Şentürk’e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dediği öğrenildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

ANA HABER BÜLTENİNDE VEDA EDECEK

FOX TV, Fatih Portakal’ın istifasını hafta içi resmi bir açıklama ile duyuracak. Ayrıca Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı öğrenildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

T24'ün ulaştığı gazeteci İsmail Küçükkaya, kanalın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

EKONOMİ Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi

YERİNE GEÇECEK İSİM HAZIR

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de yaşanan gelişmeyi doğrulayarak, FOX TV’nin bu kararın ardından yeni bir isim için harekete geçtiğini ve bir isimle anlaşma da sağlandığını, bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanabileceğini belirtti.

"HABER YANLIŞ"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise konu ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptI ve "FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum. Kesinlikle yanlış haber."dedi.

FOX TV yönetimi yazılı resmi açıklama yapacak.



Çok net söylüyor FOX TV CEO'su Sayın Engin Güner:



"Fatih Portakal FOX TV'den ayrılmadı"



Daha net ne yazayım? YALAN HABER...@fatihportakal @Gazete_Yenicag @FOXhaber @FOXTurkiye — Orhan Uğuroğlu (@OrhanUguroglu) August 23, 2020

OYNAT 01:02 Fatih Portakal dün söylediği yalanı düzeltti: Kusura bakmayın Fahrettin Bey FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili söylediği yalanı bir gün sonra itiraf etti. Altun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazetecilerin soru sormamasını istediği yalanını söyledikten bir gün sonra Portakal, 'Kusura bakmayın Fahrettin Bey' ifadeleriyle özür diledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder