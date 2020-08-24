Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Fatih Portakal istifa mı etti? İsmail Küçükkayadan ilk açıklama geldi
AKTÜEL

Fatih Portakal istifa mı etti? İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama geldi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın istifasını verdiği iddia edildi. Portakal'ın kendisini ikna etmeye çalışan haber koordinatörü Doğan Şentürk’e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dediği öğrenildi. İsmail Küçükkaya ise, kanalın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Fatih Portakal'ın istifa ettiği iddia edildi.
Fatih Portakal'ın istifa ettiği iddia edildi.

FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal,uzun süredir .ıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili, gazeteciliği bırakacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti.

"ARTIK YORULDUM"

  • Medya Radar’ın haberine göre, Fatih Portakal'ın, kendisini ikna etmeye çalışan haber koordinatörü Doğan Şentürk’e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

ANA HABER BÜLTENİNDE VEDA EDECEK

FOX TV, Fatih Portakal’ın istifasını hafta içi resmi bir açıklama ile duyuracak. Ayrıca Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı öğrenildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

T24'ün ulaştığı gazeteci İsmail Küçükkaya, kanalın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
EKONOMİ
Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi

YERİNE GEÇECEK İSİM HAZIR

  • Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de yaşanan gelişmeyi doğrulayarak, FOX TV’nin bu kararın ardından yeni bir isim için harekete geçtiğini ve bir isimle anlaşma da sağlandığını, bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanabileceğini belirtti.

"HABER YANLIŞ"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise konu ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptI ve "FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum. Kesinlikle yanlış haber."dedi.

Fatih Portakal dün söylediği yalanı düzeltti: Kusura bakmayın Fahrettin Bey
OYNAT 01:02
Fatih Portakal dün söylediği yalanı düzeltti: Kusura bakmayın Fahrettin Bey
FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili söylediği yalanı bir gün sonra itiraf etti. Altun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazetecilerin soru sormamasını istediği yalanını söyledikten bir gün sonra Portakal, 'Kusura bakmayın Fahrettin Bey' ifadeleriyle özür diledi.

Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına 5 milyonluk yatından cevap verdi: Tatile çıkıyorum
OYNAT 00:31
Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına 5 milyonluk yatından cevap verdi: Tatile çıkıyorum
Televizyon kanalı ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Sunucu Fatih Portakal, iddialara yatından cevap verdi: 'Günaydın herkese. Bugün biraz geç kalktık. Assos'tan çıktık, istikamet belirlemedik. Kovulma falan yok. Sadece tatilimi yapıyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım' dedi.


Abone Ol Google News
Faturalaraçifte indirim gelecek

Faturalara
çifte indirim gelecek

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.
Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sosyal medyayı sallayan görüntü

​Ayasofya Camii'nde protez bacaklarıyla namaz kıldı.
Türk Deniz Kuvvetlerine ANKA teslimatı: İlk kez Otomatik Tanımlama Sistemi ile donatıldı

Bahçeli'den doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklama.
Normalleşme<br>desteği verilecek

Normalleşme
desteği verilecek

Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başlıyor.

'Dere yatağında sıfır giriş bina yasaklanmalı'
Hızla ilerliyor!

Hızla ilerliyor!

6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale başladı.
O kurşun<br>benim için onurdur

O kurşun
benim için onurdur

4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.
Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Düğün gününü kabusa çevirdiler, gelin hastanelik oldu.
Arkasından<br>yedi el ateş etti

Arkasından
yedi el ateş etti

Amerika'da ikinci George Floyd olayı..
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

​4 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı.
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakamı açıkladılar.
Köy düğününde maganda dehşeti

Köy düğününde maganda dehşeti

​Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı: Kimin ateş ettiği araştırılıyor.
Asıl dersi<br>2023'te alacaklar

Asıl dersi
2023'te alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​Türkiye'ye tuzak kuranları uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.