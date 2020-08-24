Fatih Portakal istifa mı etti? İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama geldi

FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal,uzun süredir .ıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili, gazeteciliği bırakacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti.
"ARTIK YORULDUM"
- Medya Radar’ın haberine göre, Fatih Portakal'ın, kendisini ikna etmeye çalışan haber koordinatörü Doğan Şentürk’e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dediği öğrenildi.
ANA HABER BÜLTENİNDE VEDA EDECEK
FOX TV, Fatih Portakal’ın istifasını hafta içi resmi bir açıklama ile duyuracak. Ayrıca Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı öğrenildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.
T24'ün ulaştığı gazeteci İsmail Küçükkaya, kanalın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.
YERİNE GEÇECEK İSİM HAZIR
- Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de yaşanan gelişmeyi doğrulayarak, FOX TV’nin bu kararın ardından yeni bir isim için harekete geçtiğini ve bir isimle anlaşma da sağlandığını, bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanabileceğini belirtti.
"HABER YANLIŞ"
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise konu ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptI ve "FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum. Kesinlikle yanlış haber."dedi.
FOX TV yönetimi yazılı resmi açıklama yapacak.
Çok net söylüyor FOX TV CEO'su Sayın Engin Güner:
"Fatih Portakal FOX TV'den ayrılmadı"
Daha net ne yazayım? YALAN HABER...@fatihportakal @Gazete_Yenicag @FOXhaber @FOXTurkiye
FOX TV yönetimi yazılı resmi açıklama yapacak.