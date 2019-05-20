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Hayat Fatihin fethe çıktığı sarayın çevresi ören yeri olarak açılacak
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KÜLTÜR SANAT

Fatih'in fethe çıktığı sarayın çevresi ören yeri olarak açılacak

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethe çıktığı Edirne Sarayı'nın kalıntılarının bulunduğu alandaki ören yeri çalışmaları bu yıl tamamlanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Uzun süredir kazıların devam ettiği ve geçen yıl ören yeri çalışmalarının tamamlanması için etrafı çevrilen Yeni Saray'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Dünya Müzeler Günü dolayısıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Edirne'deki müzelerin İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok turist alan müzeler olduğunu söyledi.

Edirne'nin bu yıl iki yeni bir müze ile bir ören yerine kavuşacağını ifade eden Hacıoğlu, "Buradan bir müjdeli haber vereyim, birkaç ay içerisinde inşallah çok tarihi bir konakta Etnografya Müzemiz açılacak. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni birbirinden ayırıyoruz. Etnografya Müzesi'ni Necmi İğe Evi'ne açacağız. Orayı Trakya Kalkınma Ajansından alacağız. Bu yıl Edirne Yeni Sarayı ve Alanı'nı bir ören yeri olarak açacağız."

Hıdırlık Tabyası'ndaki Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nin bu yıl açılacağını belirten Hacıoğlu, Edirne'de müzeleri ziyaret eden kişi sayısının artacağını kaydetti.

Edirne Sarayı

Tunca Nehri kenarındaki sarayın yapımına 1450 yılında II. Murad zamanında başlandı. Padişahın vefatı, İstanbul'un fethi gibi süreçlerin de yavaşlattığı saray inşaatı 1475 yılında Fatih Sultan Mehmed döneminde tamamlandı.

Sürekli tamirat görmesine rağmen padişahların İstanbul'dan çok sık Edirne'ye gelememesi nedeniyle sarayda zamanla ufak tahribatlar başladı. 1752'de deprem, 1776'da yangınla sarsılan saray, 1827 yılında II. Mahmud döneminde kapsamlı tamirattan geçti.

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Osmanlı-Rus Savaşı'nda düşmanın şehre yaklaşması sebebiyle saray yakınındaki cephanelik, Vali Cemil Paşa ve Edirne Kumandanı Ahmet Eyüp Paşa talimatlarıyla havaya uçuruldu. Saray bu patlamalardan büyük hasar aldı. Osmanlı Sarayı'nı ayağa kaldırma çalışmaları 2001'de sarayın giriş kapısı Bab'üs Saade ve arz odaları yakınındaki kazı çalışmalarıyla başladı.

Tamamlanan kazı çalışmalarının ardından Milli Saraylar Dairesi Başkanlığının maddi katkıları ile restorasyon projesi hayata geçirildi. Bu kapsamında saray, kum kasrı, hamamı ve mutfağı (Matbah-ı amire) ayağa kaldırıldı.

Osmanlı dönemi kanalizasyon sistemi, saray mutfağına ait araç-gereçlerin yanı sıra Hürrem Sultan'ın kullandığı parfüm şişelerinin de bulunduğu Edirne Sarayı'ndaki kazı çalışmaları 2009'dan bu yana aralıklarla devam ediyor.

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