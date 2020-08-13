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Hayat Fatihin tablosu kargoyla gelecek İBB 65 milyon TLye satın almıştı
AKTÜEL

Fatih'in tablosu kargoyla gelecek: İBB 6.5 milyon TL'ye satın almıştı

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eser haziranda İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen açık artırmada 770 bin sterlin'e (yaklaşık 6,5 milyon lira) satılmıştı. Tablonun İBB tarafından alındığının ortaya çıkması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Fatih Sultan Mehmet tablosunu teslim almak üzere Londra'ya giden İBB yetkilileri, İstanbul'a döndü. Eserin kargo ile İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İBB tarafından satın alınmıştı.
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İBB tarafından satın alınmıştı.

Fatih Sultan Mehmet tablosunu İBB adına teslim almak üzere, aralarında İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın da olduğu 4 kişilik ekip, geçen cumartesi günü Londra'ya gitmişti. Polat twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eve dönüş hikayesi başlasın. 540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul'a getirmek için birazdan İBB'yi temsilen Londra'ya uçuyoruz" demişti.

Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da açık artırmaya çıktı: İBB portreye 6,5 milyon liraya satın aldı
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Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da açık artırmaya çıktı: İBB portreye 6,5 milyon liraya satın aldı

Sanat eleştirmeni Karagöz: Fatih'in tablosu aslında İstanbul'a dönmüyor
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Sanat eleştirmeni Karagöz: Fatih'in tablosu aslında İstanbul'a dönmüyor

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktılar

Polat ve beraberindekiler dün gece İstanbul'a geldi. Konuya ilişkin Mahir Polat, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre, tablonun yüksek güvenlikli bir ortamda, sorunsuz ve güvenli bir şekilde taşınması için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde özel bir kargo ile İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmed'in portresini İBB 770 bin Sterlin'e satın aldı
OYNAT 01:00
Fatih Sultan Mehmed'in portresini İBB 770 bin Sterlin'e satın aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da National Gallery'nin “Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin Sterlin'e (6,5 Milyon TL) satın aldı.

CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp
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CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp


  • İBB, Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından açık artırma ile satışa sunulan İtalya ressam Gentile Bellini tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet portresini, 25 Haziran'da 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın almıştı.

Fatih’in portreleri
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Fatih’in portreleri


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