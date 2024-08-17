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Hayat

Felaket tellalı Mehmet Ceyhan yine sahnede: Kovid’den sonra şimdi de Maymun çiçeği virüsüyle halkı paniğe sevk ediyor

Koronavirüs salgınının başından bu yana halkı korkuya sürükleyen Mehmet Ceyhan, Maymun Çiçeği haberlerinin ardından tekrar ortaya çıktı. Kanal kanal dolaşan Ceyhan, her konuda sürekli ‘endişelendiren’ açıklamalarda bulunuyor. CHP yandaşı Halk TV'de programa katılan Ceyhan, dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının Türkiye'yi de etkileyebileceğini söyleyerek felaket tellallığına başladı. Koronavirüs salgını zamanında Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası sağlık kuruluşlarının açıklamalarını dahi karalayarak paniğe neden olmuştu.

17:10 - 17/08/2024 суббота
Güncelleme: 17:58 - 17/08/2024 суббота
Yeni Şafak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili söyledikleri endişeye neden oldu.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili söyledikleri endişeye neden oldu.

Kovid-19 salgın döneminde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu sefer Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili felaket tellallığına başladı. Türkiye'de vaka tespit edilmemiş olmasının, "virüs yok" anlamına gelmeyeceğini söyleyen Ceyhan, sadece vatandaşlara korku ve paniğe sevk ediyor. Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan etmesine sebep olan maymun çiçeğinin yeni bir pandemiye yol açabileceğini söyledi. Ceyhan, "Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de yok diyemeyiz" dedi.


Sağlık Bakanlığı'nın 'vaka yok' demesini çarpıttı

Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de 2024'te vaka görülmediğine ve ek önleme ihtiyaç duyulmadığına dair açıklamasına rağmen konuyu çarpıtarak, "Bu demek değil virüs Türkiye'de yok. Henüz tespit edilmedi. Türkiye'de mutlaka maymun çiçeği virüsü vardır ya da yolcularda mevcuttu. Çünkü her gün Afrika'ya uçaklar inip kalkıyor. Temasla bulaşan bir virüs olduğundan henüz tespit edilmemiştir. Ayrıca şöyle bir sorun var. Kaşıntı ve kabartı olan belirtiler diğer su çiçeği ya da sivrisinek ısırmasıyla karıştırılıyor. Bu yüzden belirtileri gösterenler ilk etapta uzmana başvurmuyor" dedi.


Ceyhan, yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili 'ne kadar etkili olduğunu henüz bilmiyoruz' demişti.

İstanbul'u Vuhan'a benzetmişti

Ceyhan, İstanbul’u, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk görüldüğü Çin'in Hubey eyaletinin merkezi Vuhan'a benzetmişti. “İstanbul'dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için 'Türkiye'nin Vuhan'ı' deniyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük" demişti.


Sosyal medya platformu X'de (Twitter) büyük tepki toplamıştı

Ceyhan'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. 'Mehmet Ceyhan' ismi, Twitter'da en çok konuşulan konu olmuştu.


Salgın döneminin felaket tellalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan halka korku salıyor

Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye’nin de mücadele ettiği koronavirüs salgınında birçok bilim insanından yüzlerce açıklama geldi. Ancak o isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sadece vatandaşlara korku salıyor ve paniğe sevk ediyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere onlarca uluslararası sağlık kuruluşunun açıklamalarını karalayan, okulların açılmasının yanlış olduğunu savunarak milyonlarca veliyi panikleten ve çocukların eğitim hakkının elinden alınmasında büyük rolü olan Ceyhan, sosyal medyada da büyük tepki topluyor. Öyle ki geçtiğimizi haftalarda Twitter’da ‘MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketi altında on binlerce paylaşım yapıldı, Ceyhan hakkında ‘alenen nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle’ suç duyurusunda bulunuldu.

#Maymun Çiçeği
#Mehmet Ceyhan
#Kovid-19
2 часа(ов) назад
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