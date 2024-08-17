Felaket tellalı Mehmet Ceyhan yine sahnede: Kovid’den sonra şimdi de Maymun çiçeği virüsüyle halkı paniğe sevk ediyor

Kovid-19 salgın döneminde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu sefer Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili felaket tellallığına başladı. Türkiye'de vaka tespit edilmemiş olmasının, "virüs yok" anlamına gelmeyeceğini söyleyen Ceyhan, sadece vatandaşlara korku ve paniğe sevk ediyor. Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan etmesine sebep olan maymun çiçeğinin yeni bir pandemiye yol açabileceğini söyledi. Ceyhan, "Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de yok diyemeyiz" dedi.

Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de 2024'te vaka görülmediğine ve ek önleme ihtiyaç duyulmadığına dair açıklamasına rağmen konuyu çarpıtarak, "Bu demek değil virüs Türkiye'de yok. Henüz tespit edilmedi. Türkiye'de mutlaka maymun çiçeği virüsü vardır ya da yolcularda mevcuttu. Çünkü her gün Afrika'ya uçaklar inip kalkıyor. Temasla bulaşan bir virüs olduğundan henüz tespit edilmemiştir. Ayrıca şöyle bir sorun var. Kaşıntı ve kabartı olan belirtiler diğer su çiçeği ya da sivrisinek ısırmasıyla karıştırılıyor. Bu yüzden belirtileri gösterenler ilk etapta uzmana başvurmuyor" dedi.