Fenomen genç Taha Duymaz'ın ablası isyan etti: Allah aşkına susun

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Bu bilgi, ablası tarafından depremin ilk gününde açıklanmıştı.

İddialar sinirlendirdi

Depremden günler geçmesine rağmen henüz Taha Duymaz’a ulaşılamadı. 8 katlı binanın enkazında olduğu iddia edilen Taha Duymaz’ın enkaz altında kaldığı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken prim yapmakla suçlanan ablasından yeni bir paylaşım geldi. İşte Taha Duymaz'ın ablasının Instagram hesabından yaptığı açıklama:

"Acımız çok"

"Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için açık. Bu süreçte sevenlerine haber vermek için. Şimdi ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın.

"Allah için susun"

Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, ben, Melek, Umut, halam ve eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ben ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen size Allah için susun artık ve biz de kardeşlerimize kavuşalım.







