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Hayat

Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçme: Albayrak Medya'dan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi

7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan insanlık dramının en büyük mağdurları başta çocuklar olmak üzere sivil halk. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre Gazze’de her on dakikada bir çocuk öldürülüyor. Albayrak Medya tarafından, yaşanan savaş suçlarını gündemine taşıyan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi, konu hakkında bir farkındalık yaratıyor. 16 Nisan tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 19 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

11:36 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:38 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eylem Çağrısı Afiş Sergisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne konuk oldu
Eylem Çağrısı Afiş Sergisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne konuk oldu

Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlık dramı her geçen gün şiddetini artırıyor. Yaşanan drama sessiz kalmayarak harekete geçen Albayrak Medya, Eylem Çağrısı Afiş Sergisi ile dikkatleri Gazze üzerine çekiyor. Çarpıcı afiş çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Albayrak Grubu yöneticileri ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar eşliğinde yapıldı.

Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçme!

Serginin afişleri arasında “Tarihin Haklı Tarafında Ol”, “Geri Döneceğiz” gibi ifadelerin yanında şair Nuri Pakdil’in, “Bize lazım olan esaslı ve soylu bir öfke” dizesinden oluşturulmuş bir örnek de yer alıyor. Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk,
“Desteklerin, söylemlerin, eyleme dönüşmesi için; İsrail ordusunu besleyen, destekleyen şirketlerin ürünlerini kullanmamak ve bu yönde bir boykot uygulamak hafife alınmayacak derecede güçlü bir destek olacaktır. Bizler de Albayrak Grubu olarak Filistin’de işlenen insanlık suçuna sessiz kalmamak için İsrail’e destek veren tüm markaların ürünlerini boykot etme ve bu boykotları daha geniş kitlelere ulaştırma kararı aldık. Her zaman olduğu gibi, ‘Tarihin Haklı Tarafında Ol’ sloganıyla insanlık zulmüne karşı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk

42 farklı afiş ziyaretçilerini bekliyor

Filistin halkının yaşadığı dramı gündemine taşıyan serginin birbirinden çarpıcı afişleri görücüye çıktı. Çocuklarını toprağa veren anneleri unutmayan sergi, “Filistin’de bir anne çocuğunu iki kez taşır” afişiyle, ziyaretçilerine yaşanan suçun büyüklüğünü gösteriyor.

Geniş bir konu aralığında gerçekleştirilen sergide 42 farklı afiş ziyaretçileriyle buluşurken serginin proje ekibi, ilerleyen süreçte yeni afişlerin de dahil edilebileceğini belirttiler.



#Filistin
#Albayrak Medya
#İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
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