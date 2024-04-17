Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçme: Albayrak Medya'dan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi

“Desteklerin, söylemlerin, eyleme dönüşmesi için; İsrail ordusunu besleyen, destekleyen şirketlerin ürünlerini kullanmamak ve bu yönde bir boykot uygulamak hafife alınmayacak derecede güçlü bir destek olacaktır. Bizler de Albayrak Grubu olarak Filistin’de işlenen insanlık suçuna sessiz kalmamak için İsrail’e destek veren tüm markaların ürünlerini boykot etme ve bu boykotları daha geniş kitlelere ulaştırma kararı aldık. Her zaman olduğu gibi, ‘Tarihin Haklı Tarafında Ol’ sloganıyla insanlık zulmüne karşı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz”