Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçme: Albayrak Medya'dan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi

Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlık dramı her geçen gün şiddetini artırıyor. Yaşanan drama sessiz kalmayarak harekete geçen Albayrak Medya, Eylem Çağrısı Afiş Sergisi ile dikkatleri Gazze üzerine çekiyor. Çarpıcı afiş çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Albayrak Grubu yöneticileri ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar eşliğinde yapıldı.
Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçme!
42 farklı afiş ziyaretçilerini bekliyor
Filistin halkının yaşadığı dramı gündemine taşıyan serginin birbirinden çarpıcı afişleri görücüye çıktı. Çocuklarını toprağa veren anneleri unutmayan sergi, “Filistin’de bir anne çocuğunu iki kez taşır” afişiyle, ziyaretçilerine yaşanan suçun büyüklüğünü gösteriyor.
Geniş bir konu aralığında gerçekleştirilen sergide 42 farklı afiş ziyaretçileriyle buluşurken serginin proje ekibi, ilerleyen süreçte yeni afişlerin de dahil edilebileceğini belirttiler.