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FTI krizine Kültür Bakanlığı el koydu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman tur operatörü FTI'ın iflas etmesinin ardından kriz masası kurduklarını belirterek "Ülkemizde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin dönüşleri organize edildi” dedi.

04:00 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 03:21 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Mehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 4. durağı Samsun oldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin rotasına bu yıl ilk kez dahil olan Samsun’da, 08-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve gastronomi etkinlikleri dün başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun’un Türk turizminin Karadeniz’deki lokomotifi olduğunu belirterek, “Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir. Büyük ilerlemeler kaydettik” dedi.


SORUNSUZ ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLDİ

Ersoy, Almanya'nın tur operatörü FTI grubunun operasyonlarını durdurma kararı almasını değerlendirerek, “Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan FTI grubu; 4 Haziran itibarıyla operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı aldı. Bakanlığımızca kriz masası oluşturduk. İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz şekilde organize edildi” dedi.


GÖRÜŞMELERİMİZİ TAMAMLADIK

FTI bünyesinde bulunan ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar Türkiye'ye yönlendirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: “Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık. Dün itibarıyla da Bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli tanıtım kampanyasını da başlattık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları, çok büyük oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte. Türkiye genelinde işletmelerden olan alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan etmektedirler. Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir."


Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa durağına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 8 Haziran tarihinde, Samsun Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirirken, Eski Ticaret Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Samsun Müzesi Müdürü Kenan Sürül ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl sergiye ziyaret ettiler.

#FTI
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
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