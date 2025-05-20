TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan 'Gassal', ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı, izleyici ekran başına kilitleyen dizi, 24 Mayıs'ta başlayacak ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İkinci sezonunun ikinci tanıtım fragmanı yayınlanan yapım, izleyicilerin merakını artırdı.
İkinci sezon ne zaman başlayacak?
21 Aralık 2024'te yayın hayatına başlayan 'Gassal', 10 bölümlük ilk sezonuyla IMDb’de 8.2 gibi yüksek bir puan alarak geniş bir izleyici kitlesi kazandı.
Dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlanırken, 1 Ocak 2025'te ilk fragman yayımlandı. Ardından Tabii, ikinci fragmanı da izleyicilerin beğenisine sundu.
Yapımcılar, 2'nci sezonun 24 Mayıs 2025 tarihinde Tabii platformunda izleyiciyle buluşacağını duyurdu.
Sıra dışı fragman tanıtımıyla dikkat çekti
'Gassal'ın ikinci sezon tanıtımı ise alışılmışın dışında bir yöntemle gerçekleşti. Fragman, Türkiye’nin birçok televizyon kanalında aynı anda yayınlanırken, özellikle TRT1'de yayımlanan 'Mehmet Fetihler Sultanı' dizisinin cenaze sahnesi esnasında sürpriz bir şekilde ekrana geldi.
Bu sıra dışı tanıtım stratejisi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.