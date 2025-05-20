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TRT'nin dijital dizisi 'Gassal' 2'nci sezonuyla 24 Mayıs'ta ekranlarda

TRT'nin dijital dizisi 'Gassal' 2'nci sezonuyla 24 Mayıs'ta ekranlarda

23:0320/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gassali geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla seyircilerden tam not aldı.
Gassali geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla seyircilerden tam not aldı.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan 'Gassal', ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı, izleyici ekran başına kilitleyen dizi, 24 Mayıs'ta başlayacak ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İkinci sezonunun ikinci tanıtım fragmanı yayınlanan yapım, izleyicilerin merakını artırdı.

TRT'nin dijital platformu
Tabii
'nin en çok izlenen yapımlarından olan '
Gassal
', ilk sezonuyla büyük beğeni topladı ve 2024’ün en dikkat çekici dizileri arasında yerini aldı.
Başrolünde
Ahmet Kural
’'n gassal Baki karakterini canlandırdığı,
Selçuk Aydemir
'in yönetmenliğini üstlendiği ve
Sümeyye Karaarslan
'ın senaryosunu kaleme aldığı dizi; ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi mizahi ve duygusal sahnelerle ustaca işleyerek izleyicileri ekran başına kilitledi.

İkinci sezon ne zaman başlayacak?

21 Aralık 2024'te yayın hayatına başlayan 'Gassal', 10 bölümlük ilk sezonuyla IMDb’de 8.2 gibi yüksek bir puan alarak geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

Dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlanırken, 1 Ocak 2025'te ilk fragman yayımlandı. Ardından Tabii, ikinci fragmanı da izleyicilerin beğenisine sundu.

Yapımcılar, 2'nci sezonun 24 Mayıs 2025 tarihinde Tabii platformunda izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Sıra dışı fragman tanıtımıyla dikkat çekti

'Gassal'ın ikinci sezon tanıtımı ise alışılmışın dışında bir yöntemle gerçekleşti. Fragman, Türkiye’nin birçok televizyon kanalında aynı anda yayınlanırken, özellikle TRT1'de yayımlanan 'Mehmet Fetihler Sultanı' dizisinin cenaze sahnesi esnasında sürpriz bir şekilde ekrana geldi.

Bu sıra dışı tanıtım stratejisi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte Gassal'ın ikinci sezonunun tanıtım fragmanı:



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