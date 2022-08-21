Gastronomi Festivali için herkes Antep’e buyursun

Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Geliştirici Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivale sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde festivalin dört gün sürecek olan programı hakkında bilgiler verdi.

Şahin, toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir tarım alanında yaptığı yatırımları, Gaziantep’in Gastronomi alanındaki çalışmalarını, festival içeriğini ve coğrafi işaretler alanında yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı. Şahin, dünyanın zenginlik ölçeğinin artık kültürel zenginliğin korunması, kültürel mirasına sahip çıkılması ve sağlık konuları olduğunu dile getirerek, “Bizim GastroAntep yolculuğumuz aslında bir insanlık yolculuğu. Kişi başına düşen gelire bakmıyor milletler artık. Geçtiğimiz zor dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras bilim ve akıl. Elimizdeki toprağın bizi nereye götüreceğini iyi analiz edeceğiz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde ekonomik kalkınmayla birlikte insani ve çevresel kalkınmanın mutlaka yapılması gerektiğini, yapılmadığında büyük sorunlar yaşanacağı ifade ediliyor. Söylemlerin eyleme dönüşmediğinde küresel ısınmanın nasıl arttığını, Antarktika’ya gittiğimde buzulların nasıl eridiğini gördük. Bu zor zamanda ne yapıp ne yapmamamız gerektiği ile ilgili bir bakışımız var” dedi.

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“ELİMİZDE KOCA BİR HAZİNE VAR”

“2014 yılında Geliştirici Şehirler Ağı’na hızlı bir şekilde başvurup, ‘Biz dünyanın en büyük mutfaklarından biriyiz’ dediğimizde ne kadar doğru bir yoldan başladığımızı gördük” diyen Şahin, “Elimizde koca bir hazine var. Açtıkça başka bir hazine çıkıyor. İşte bu hazineyi sizinle taçlandırmak için buradayız” şeklinde konuştu.

ÜNLÜ ŞEFLER GELİYOR

Gazi şehrin geniş mutfak kültürünü global arenaya taşıyan festivalde Michelin yıldızlı şefler gelecek. UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep’in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak. GastroAntep Festivali ile Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkanı da sağlanacak.