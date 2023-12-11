Gastronomi meraklıları Şile Yeryüzü Pazarı’nda kutlanan Toprak Ana Günü'nde buluştu

Geleneksel ve sürdürülebilir tarıma, yöresel lezzetlere ve doğal beslenmeye dikkat çekmek amacıyla her yıl 10 Aralık’ta tüm dünyada kutlanan Toprak Ana Günü, İstanbul’un tek aktif ve tescilli Yeryüzü Pazarı olan Şile Yeryüzü Pazarı’nda kutlandı. Şile Belediyesi tarafından Şile Yeryüzü Pazarı’nda düzenlenen ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen katılımcılarla renklenen etkinlik, gastronomi meraklılarına benzersiz bir deneyim sundu.

Şile’ye özgü geleneksel ve yöresel ürünler gastronomi meraklılarıyla buluştu





Hızlı ve sağlıksız tüketime karşı geleneksel, sürdürülebilir tarım, sağlıklı ve temiz gıda ile küçük aile çiftçiliğinin önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen etkinlik bu yılda renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte Şile’ye özgü yöresel lezzetler, farklı reçetelerle hazırlanmış geleneksel tarifler, geleneksel üretim teknikleriyle yetiştirilmiş mevsimlik sebze ve meyveler meraklılarıyla buluştu. Yoğun bir katılıma sahne olan etkinlikte özellikle tadım noktaları ve atölyeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlikte yer alan yetişkin ve çocuk atölyelerinde her yaş grubundan katılımcıya geleneksel üretimin önemi vurgulandı.

Deneyim ve tadım atölyeleri ziyaretçilerle buluştu





Etkinliğe katılım sağlayan ziyaretçiler ve gastronomi meraklıları Şile’nin yerel lezzetlerinin haricinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ürünleri de tatma fırsatı buldu.





Türkiye’nin Coğrafi işaretli pek çok ürünün bulunduğu etkinlikte tadım stantları yoğun bir katılma sahne oldu. Özyeğin Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Şile Yeryüzü Pazarı’ndan temin ettikleri ürünlerle oluşturdukları yenilikçi reçeteler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sürdürülebilir Tarımın Önemi Katılımcılara Anlatıldı

Gazeteci ve program yapımcısı İrfan Donat moderatörlüğünde, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı, Peynir Ustası ve Üreticisi İlhan Koçulu, Şile Kestane Balı Üreticisi Engin Kuş, Şile Kestane Balı Sirkesi Üreticisi Fatma Çetin’in katılımlarıyla yerel üretimin ve sürdürülebilir tarımın önemi üzerine bir söyleşi düzenlendi.





Üreticilerin ve akademisyenlerin deneyimleri ve görüşleri ile devam eden panelde Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Şile Belediyesi’nin tarımsal projeleri hakkında bilgi aktardı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yeni nesillere geleneksel tarımın ve doğal beslemenin tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şile Kent Bostanı Projesi’nin de yakında hizmete açılacağını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Şile Kent Bostanımızı ziyaret eden misafirlerimiz geleneksel tarımın tüm aşamalarını deneyimleyip kendi mahsullerini üretebilecekler” dedi.

“Yerel üreticimizin daima destekçisiyiz”





Şile Yeryüzü Pazarı’nın devamlılığı daha geniş kitlelere ulaşması için böyle etkinliklerin önemine vurgu yapan Başkan İlhan Ocaklı; “İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezi’mizden sonra, Şile adına ikinci coğrafi işaretimizi Şile Kestane Balımıza aldık. Şile Kestane Balımızda İstanbul’un gıda alanındaki ilk coğrafi işaretli ürünü oldu. Şile olarak İstanbul’un ilk iki coğrafi işaretli ürününe sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Şile Palamudumuza ve Şile Kestane Balı Sirkemize de inşallah coğrafi işaret mahrecini kazandıracağız”

“Şile önemli bir gastronomi rotası olacak”





Etkinlikte yer alan söyleşide ileriye yönelik planladıkları çalışmalardan bahseden Başkan Ocaklı; “Kırsal kalkınma politikalarımızla yerel üretimi desteklemeye, Şile’mizi İstanbul’un önemli bir alternatif gastronomi durağı haline getirebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada gördüğünüz gibi pek çok yöresel lezzete ev sahipliği yapıyoruz. Şile mutfağının adını daha fazla duyurabilmesi ve yöresel lezzetlerimizin deneyimlenebilmesi için oluşturacağımız gastronomi rotası ile geleneksel Şile reçetelerini gastronomi meraklıları ile buluşturacağız” dedi.

Başkan Ocaklı: “Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum”





Şile Yeryüzü Pazarı üreticilerine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Başkan İlhan Ocaklı; “İlçemizde geleneksel tarımın yaşaması, üretimin devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada Şileli üreticilerimizin yanı sıra, ülkemizin dört bir yanından gelen yerel üreticilerimizi ve ürünlerini Şile’de misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Bu güzel etkinlikte bizlerle olan tüm üreticilerimize, hemşehrilerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öre tatlısı ve tarhana çorbası ikram edildi



