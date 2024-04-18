Gazze'deki soykırımı gözler önüne serecek: 'Kanıt' belgeseli büyük beğeni topladı

"Davanın ilk duruşmasında Anadolu Ajansı tarafından çekilen görüntüler birincil deliller olarak kullanıldı, belgesel bu anlamda tamamlayıcı bir niteliği oluşturmuş olacak. Gözlerim dolarak izledim. Çok etkileyici ve çok özel kurgulanmış bir belgesel. İzleyenler görecektir, içerikte kullanılan her delil ve yorumlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri, İsrailli insan hakları savunucuları veya eski askerler tarafından anlatılanlar, dolayısıyla bu anlamda hiç tartışmaya mahal vermeyecek kadar somut, gerçek ve hakikati ifade eden veriler toplanmış. Ben çok etkilendim. Önemli bir tarihi sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz."