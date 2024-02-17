Geleneksel sporların ihyası: 6. Etnospor Forumu Antalya'da başladı

"Forumlarımız ve festivallerimiz başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikler bize gösteriyor ki heyecanımız çoğalıyor, ortak hikayemiz güçleniyor. Biz, dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için mücadele ediyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında, doğudan batıya, kuzeyden güneye bizi birbirimize bağlayan değerlerin olduğunun farkındayız. Bu zenginliği keşfetmek için yola çıktık. Bugün 21 ülkede 30 üyemizle her geçen gün daha büyük bir aile olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Üye federasyonlarımız tarafından davet edildiğimiz ve katıldığımız etkinliklerde, dünyanın her rengini ve kültürünü bir arada görmenin mutluluğu ise paha biçilemez. Bu bizim için haklı bir gurura vesile oluyor. Yakın zaman önce gerçekleşen Japonya'daki Yabusame, Dubai'de Kuşak Güreşi, Arjantin'de Pato, Katar'da Marmi festivalleri gibi etkinlikler çalışmalarımıza değer katıyor. İnanıyoruz ki, bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor. Aramızda yeşerttiğimiz bu ilkelerin, savaşlardan ve acılardan daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bu inanç bizi, bugün Gazze'de şahit olduğumuz ve insan yaşamını hiçe sayan katliamlara karşı insanlık onurunun yanında durmaya davet ediyor. Bizler barışı ve dayanışmayı en güçlü şekilde savundukça, katliamı ve savaşı savunanların yanlışlarından ivedilikle döneceğine inancım sonsuzdur. Sizler de göreceksiniz ki bizim köklerimizde birliktelik var. Bizim birbirimizle konuşacak ve paylaşacak çok şeyimiz var."