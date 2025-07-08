Genç İHH Yaz Kampları başladı: Bu Yaz Kampta Biriz!

Üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kamplarda; doğa yürüyüşlerinden takım oyunlarına, gönüllülük çalışmalarından dijital atölyelere kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Bu yıl ayrıca anne-kız ve baba-oğul kamplarıyla aile bağlarını güçlendirecek özel programlar da katılımcılarla buluşacak.