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Genç İHH Yaz Kampları başladı: Bu Yaz Kampta Biriz!

Genç İHH Yaz Kampları başladı: Bu Yaz Kampta Biriz!

18:298/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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İHH yaz kamplarını 'Kampta Biriz' sloganıyla başlattı.
İHH yaz kamplarını 'Kampta Biriz' sloganıyla başlattı.

Genç İHH, yaz boyunca doğayla iç içe, sosyal ve eğitici bir deneyim sunan yaz kamplarını “Kampta Biriz” sloganıyla başlattı! Konya Çarıklar, Bolu Aladağlar, Bursa, Malatya ve Muş’ta düzenlenecek kamplarda gençleri; spor aktiviteleri, sosyal etkinlikler, değer temelli atölyeler ve teknoloji odaklı içeriklerle dolu dopdolu bir program bekliyor.

Üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kamplarda; doğa yürüyüşlerinden takım oyunlarına, gönüllülük çalışmalarından dijital atölyelere kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Bu yıl ayrıca anne-kız ve baba-oğul kamplarıyla aile bağlarını güçlendirecek özel programlar da katılımcılarla buluşacak.

Gençlerin hem eğlendiği hem öğrendiği bu özel yaz deneyimi, yeni dostluklara, unutulmaz anılara ve güçlü bir topluluk duygusuna kapı aralıyor.

📍 Sen de bu yaz kampta bizimle olmak istersen:
👉 www.ihh.org.tr/kampta-biriz adresinden başvurunu yapabilirsin.

Doğada biriz, iyilikte biriz, kampta biriz!



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