İHH'dan devletlere çağrı: 12 günde savaşı durdurduğunuz gibi Gazze'deki katliamı durdurun

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya ise, “Şu an Gazze'deki hemen hemen herkes şunu söylüyor: ‘Bir saat içinde değil, hemen şimdi ateşkes sağlansın.’ Beşikteki bebekten en yaşlısına kadar kimsenin Gazze'de güvenli bir yeri kalmadı. Her taraf enkaz yığını. Gazze'de insanların oturacakları kaldırımları dahi kalmadı. Uluslararası yapılar Gazze'ye yardım ulaştıramaz duruma geldi. Her ne vakit Gazze'de ateşkes konuşulsa İsrail daha azgın bir şekilde saldırıyor. Gazzelilerle konuştuğumuzda söyledikleri şey, İsrail’in saldırılarında azalma yok. ABD ve İsrail tarafından Gazze İnsani Yardım Vakfı adında bir kuruluş kuruldu. Yüzlerce insanı yardım dağıtırken katlettiler. Önceden Gazze'ye yardım malzemeleri girdiğinde bunlar bir koordinasyon dahilinde ihtiyaç sahiplerine bir şekilde ulaştırılabiliyordu. Fakat şimdi güvensizlik ortamını daha da artırdılar. Artık BM kurumları ve içerideki uluslararası yardım kuruluşları dışarıdan gelen yardımların sevk ve idaresinde ciddi zorluklar yaşıyor. Tüm bunların sebebi, İsrail’in Gazze’de uygulamak istediği insani yardım uygulama metodu. Tekraren Gazze'de en büyük ihtiyacın ateşkesin bir an önce sağlanması olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.