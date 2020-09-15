Göbeklitepe ritüelleri 102 yaşındaki Ayşe ninenin dilinden ​belgesel oldu

Tarihi ören yeri olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdikten sonra ulusal ve uluslararası birçok yapıma imza atan senarist ve yönetmenin de ilgi odağında olmayı sürdürüyor. Göbeklitepe'de tarihi alandaki ritüeller "Göbeklitepe Sakinleri" adlı belgesele konu oldu.

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12 bin yıl öncesi

Yönetmenliğini Harran Üniversitesi (HRÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek'in yaptığı belgesel, 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe temalı ve 68 dakika.

FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının Göbeklitepe yılı olduğunu açıkladı. Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Neolitik döneme ait Göbeklitepe, ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edildi ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartıldı. Göbeklitepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak ise Malta'da bulunmakta ve 5000 yaşında. Ayrıca Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha yaşlı. Göbeklitepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağlıyordu. Kayalık bölgelerden, büyük sütunların ve ağır taşların el arabaları ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre taşınarak Göbeklitepe'ye getirilmesi için tarihte insanların ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde bir arada olduğu tahmin ediliyor. Mağarada duvarlarındaki avcılığı temsil eden resimlerden ziyade burada hayvan figürleri tek ve kabartma olarak işlenmiş, sanatsal açıdan farklı bir anlayışı etkileyici biçimde yansıtır. Arkeologlar boyları 3 ile 6 metre arasında değişen T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan figürleri olduklarını düşünüyorlar. Sütunlar üzerine yansıtılan diğer figürlerden farklı olarak aşağı doğru iner şekilde tasvir edilen 3 boyutlu aslan kabartması dikkat çekiyor. 2010 yılında, 40 santimetre boyunda, 25-30 kilogram ağırlığında taştan yapılmış ve üzerinde hayvan figürleri olan insan başı heykelinin çıkartıldıktan iki gün sonra kazı alanından çalındığı tespit edilmişti. Göbeklitepe 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. Göbeklitepe: İnsanlık tarihinin önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı. Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe, arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesinin inanç merkezi olan Göbeklitepe, bu zamana kadar bilinen en eski yapıttan 7 bin 500 yıl daha yaşlı. BiP'te paylaş

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Köy sakinleri de belgeselde

Göbeklitepe köyü sakinleri ile röportajlar yapan Benek, tarihi ören yerinde keşif öncesi gerçekleştirilen ritüelleri 102 yaşındaki Ayşe nineden başlayıp farklı yaşlardaki kişilerin dilinden anlatıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek

Belgesel ilk görücüye çıktığı 39. İstanbul Festivalinde finale kalmasıyla dikkati çekti. Söz konusu belgesel, İstanbul'daki organizasyon sonrası ulusal ve uluslararası festivaller de yer alacak.

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Keşif öncesi ve sonrasındaki ritüeller benziyor

Bölgede son bir asırda yaşayan 6 farklı kişi ile Göbeklitepe üzerine yaptıkları röportajlara belgeselde yer verdiklerini aktaran Benek, farklı inanç gruplarının da farklı günlerde Göbeklitepe'de inançları gereği yaptıkları ritüelleri aktardıklarını ifade etti.

Göbeklitepe ören yerinin ortaya çıkışı ve şimdiye olan etkisini aktarmaya çalıştıklarını belirten Benek, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'nin aktif olduğu dönemde ortaya atılan ritüeller ile köylülerin, ören yeri keşfi öncesi yaşadığı ritüellerin birbirine çok yakın olduğu belgeselde ortaya çıktı. Bu bağlamda önemli diğer nokta ise bu ritüellerin yakın tarihe kadar devam ettiğidir. Salt bir dilek ağacının anlamından öte ören yerinin keşif öncesi de kutsal bir alan olduğu, mart ayında kutsal sayılan bir dönemde kutlamalar festivaller şeklinde hayvanların dolaştırıldığı, kurbanların kesildiği, bir anlamda tüm yöre insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen büyük şenliklerin yapıldığı bir mekan olduğu ortaya çıktı."

Göbeklitepe Sakinleri belgeselinin afişi

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Festivalleri dolaşacak

Benek, belgeseli ilk gönderdikleri festivalde ciddi bir karşılık bulmasına sevindiklerini dile getirdi. Göbeklitepe'nin öneminden dolayı belgeselin dikkati çektiğini belirten Benek, şöyle konuştu:

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"Bugüne kadar çekilen tüm diziler, filmler ve belgesellerde arkeolojik boyut öne çıkarılırken biz arkeoloji temeline uygun sözlü tarih şeklindeki anlatım biçimini tercih ettik. Belgeselimizde yörede yaşayan insanların sözlü tarih temelinde yaklaşımını ortaya koyduk. Belgeseli, bugüne kadar bu ritüellerin nasıl devam ettiğini ve nasıl yapıldığını sorguladığımız bir yapım olarak insanlığın beğenisine sunuldu. Belgeselimizi yurt içi ve yurt dışındaki festivallere göndereceğiz, karşılık bulacağını düşünüyoruz."

"Göbeklitepe Sakinleri" belgeseli, 9-20 Ekim tarihleri arasında İstanbul 39. Film Festivalinde finalde yarışacak.

FOTOĞRAF 14 Şu ana kadar bilinen dünyanın en eski tapınak alanı olan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da bulunan (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Göbeklitepe’deki T tipi dikili taşlarla benzerlik gösteren Eyyübiye Belediyesi sınırlarında yer alan Harbetsuvan Tepe’de kazı çalışmaları başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2014'te keşfedilen, Suriye sınır hattına yakın ve ilçeye 55 kilometre mesafedeki Harbetsuvan Tepesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve teknik ekiple kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kuş, Göbeklitepe'dekilere benzer eserlere rastlanan Harbetsuvan Tepesi'nde kazı faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti. Harbetsuvan bölgesini cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kuş, Tarih burada, tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe'ye taşındığını düşünüyorum. Kazılarla çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz. Bu kazıyı hızlandırıp bütün desteklerimizle kazı ekibinin yanında olacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de görüşmelerimiz olacak. İnşallah bütün ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz diye konuştu. Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Bahattin Çelik de Şanlıurfa'nın çok önemli bir tarih kültür kenti olduğunu söyledi. Harbetsuvan Tepesi'nin kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunduğunu anlatan Çelik, Harbetsuvan tepesinde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor diye konuştu. . . . . . . . . . . . Göbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladı Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'ye benzeyen ve heyecan yaratan Harbetsuvan Tepe'de kazı çalışmalarına başlandı. Yine Göbeklitepe'ye benzeyen Karahantepe'den sonra Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ancak kazı çalışmalarına yeni başlanabilen Harbetsuvan Tepesi'ndeki çalışmaları yürüten Prof. Dr. Bahattin Çelik, "Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. BiP'te paylaş

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