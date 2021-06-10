Gökhan Özoğuz'un komplo teorileri yine güldürdü: Deniz salyası Kanal İstanbul için üretilmiş

Tweetleriyle sık sık gündemi meşgul eden Athena Gökhan lakaplı şarkıcı Gökhan Özoğuz'un komplo teorisi 'yok artık' dedirtti. Marmara Denizi'ni saran deniz salyası nedeniyle açıklama yapan ve müsilajın Kanal İstanbul nedeniyle ortaya çıkarıldığını iddia eden Gökhan Özoğuz şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın."

TAKİPÇİLERİ DE GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN BU TWEETİNE ESPRİLİ YANITLAR VERDİ: HERKES DENİZE TÜKÜRMÜŞ!

He ya bunu da Ak Parti yapti. Ibb çalışmasın diye herkes denize tükürmüş🤣🤣🤣

Organize kötülük , kanım dondu ..🤣 — Esra ÇAVUŞ (@___Esra__ca) June" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/___Esra__c... 9, 2021

yok canım hepimiz topluca sümük attık denize 😂

o derece Düşmanız 😂

Allah'ım ya Rabbim ya REKLAM June 9, 2021

Bebekken senin bıngıldağına mı bastırdılar. Yoksa bu derece saçmalaman mümkün değil, aşırı derecede zırvalamışsın!! — Nuran Gençosmanoğlu (@Nuran69338828) June 9, 2021

Akli melekelerinizi iyice yitirdiniz artık.. İdeolojinizin aşkına değil karşıtının nefretine kapıldınız.. O gözleriniz artık baksa da göremez.. Yazık — kartal slx (@EnkRobird) June 9, 2021

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