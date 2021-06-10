Hayat Gökhan Özoğuzun komplo teorileri yine güldürdü Deniz salyası Kanal İstanbul için üretilmiş
AKTÜEL

Gökhan Özoğuz'un komplo teorileri yine güldürdü: Deniz salyası Kanal İstanbul için üretilmiş

Twitter'dan yaptığı açıklamalar ve komplo teorileriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz'un attığı tweet yine alay konusu oldu. Marmara'yı saran ve deniz salyası olarak bilinen müsilajın Kanal İstanbul projesi için kasıtlı üretildiğini iddia eden Athena Gökhan'a takipçileri bile güldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gökhan Özoğuzun komplo teorileri yine güldürdü: Deniz salyası Kanal İstanbul için üretilmiş
Gökhan Özoğuz

Tweetleriyle sık sık gündemi meşgul eden Athena Gökhan lakaplı şarkıcı Gökhan Özoğuz'un komplo teorisi 'yok artık' dedirtti. Marmara Denizi'ni saran deniz salyası nedeniyle açıklama yapan ve müsilajın Kanal İstanbul nedeniyle ortaya çıkarıldığını iddia eden Gökhan Özoğuz şu ifadelere yer verdi:

  • "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın."

TAKİPÇİLERİ DE GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN BU TWEETİNE ESPRİLİ YANITLAR VERDİ: HERKES DENİZE TÜKÜRMÜŞ!

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