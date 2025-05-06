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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan sete dönebilecek mi: Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan sete dönebilecek mi: Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

10:396/05/2025, Salı
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Gönül Dağı oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti.
Gönül Dağı oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti.

Kaza yapan ve kaburgasında kırıklar olan Berk Atan bir süre hastanede kaldı. Şimdilerde ailesinin yanında iyileşme sürecinde olan Berk Atan Gönül Dağı'na ne zaman dönecek merak edildi.

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilen dizinin yemek arası dönüşü trafik kazası geçirmişti. Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın Gönül Dağı'na ne zaman dahil olacağı merak konusu olmuştu.

Vücudunda kırıklar oluşan oyuncu hastaneden taburcu olduktan sonra İstanbul’a ailesinin yanına gelmişti. Üç bölüm stoklu çalışan dizi ekibine Berk Atan’ın ne zaman dahil olacağı sorusuna Birsen Altuntaş yanıt verdi. Son gelen bilgi başarılı oyuncunun 180. bölümde iş başı yapacağı yönünde…

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ TARİHİ

Öte yandan 6. sezon onayını alan dizi 14 Haziran’da ekrana gelecek 182. bölümüyle sezon finali yapacak.


31 Mayıs’ta TRT’deki maç yayını nedeniyle bir hafta yayın arası verecek olan, Aslı Kahraman’ın yönettiği dizinin ağustos ayında yeni sezon için sete çıkması ve eylül ayında yayında olması planlanıyor.



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