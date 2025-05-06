Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan sete dönebilecek mi: Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

Vücudunda kırıklar oluşan oyuncu hastaneden taburcu olduktan sonra İstanbul’a ailesinin yanına gelmişti. Üç bölüm stoklu çalışan dizi ekibine Berk Atan’ın ne zaman dahil olacağı sorusuna Birsen Altuntaş yanıt verdi. Son gelen bilgi başarılı oyuncunun 180. bölümde iş başı yapacağı yönünde…

31 Mayıs’ta TRT’deki maç yayını nedeniyle bir hafta yayın arası verecek olan, Aslı Kahraman’ın yönettiği dizinin ağustos ayında yeni sezon için sete çıkması ve eylül ayında yayında olması planlanıyor.