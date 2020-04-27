Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Google göre karantinaya alıştık ama arayışlarımız değişti Gündemimizde ihtiyaç kredisi ve kredi başvurusu var
AKTÜEL

Google göre karantinaya alıştık ama arayışlarımız değişti: Gündemimizde ihtiyaç kredisi ve kredi başvurusu var

Google Arama Trendleri’ne göre, koronavirüsten dolayı evde kaldığımız günlerde Türkiye’de 'ihtiyaç kredisi', 'kredi başvurusu' ve 'enflasyon' aramaları yükselişe geçti. İngiltere’de 'ücretsiz kurslar', Polonya’da 'sosyal güvenlik muafiyeti', İsveç’te ‘işsizlik yardım ödeneği’ sık aranan kelimeler arasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüketicilerin ihtiyaçlarındaki dönüşümü gözler önüne seren Google Arama Trendleri raporu yayımlandı.

6-12 Nisan haftasını kapsayan rapor, COVID-19 günlerinde yapılan aramaların yiyeceğe ve diğer temel ihtiyaçlara erişimden finansal yardım ve online eğitim gibi uzun vadeli ihtiyaçlara yöneldiğini gösteriyor.

İhtiyaç kredisi aradık

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de bankalar temel ihtiyaç desteği kredisi kampanyaları başlattı. Karantina döneminde maddi sıkıntı yaşamak istemeyen insanlar krediler hakkında detaylı bilgi almaya yöneldi. Google Arama Trendleri’ne göre Türkiye’de ”ihtiyaç kredisi”, “kredi başvurusu” ve “enflasyon” aramaları yükselişe geçti. Güney Afrika’da bankacılık uygulamaları ile satın alma işlemini merak edenler yoğun olarak “nasıl ödeme” araştırması yaparken İngiltere’de en çok “dijital bankacılık” ile ilgili arama yapıldı.

Polonya “sosyal güvenlik”, İsveç “işsizlik yardım ödeneği” aradı

Google Arama Trendleri’nde sadece banka kredileri yükselişe geçmedi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika çapında devlet yardım programları da en çok araştırılanlar arasındaydı. Polonya’da “sosyal güvenlik muafiyeti”, İsveç’te ‘işsizlik yardım ödeneği’ sıklıkla aranan kelimeler arasında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayanlar hükümetin online iş portalı olan “Virtual Job Market” aramalarını artırırken, İspanya’da en çok “çalışma bakanlığı” hakkında arama yapıldı. Türkiye’de ise “yardım başvurusu”, “İBB sosyal yardım” ve “askerlik” aramalarının artışta olduğu görüldü.

Google Arama Trendleri Raporu'nu açıkladı: Türkler ekmek tarifini Almanlar saç kesimini sordu
FOTOĞRAF 10
Title
Google Arama Trendleri Raporu, tüketici davranışlarının analiz edilmesini sağlıyor. Koronavirüs salgınında da insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi.
Title
30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan verilerini rapor haline getiren Google, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor.
Title
Koronavirüs günlerinde kişisel bakım ve evcil hayvan bakımı için işin uzmanlarına gidilemediğinden, farklı coğrafyalarda farklı çözümler üretildi.
Title
Arama trendlerine göre, Birleşik Krallık’ta “tırnak bakım seti” ve “köpek bakım kiti” aramaları yükselişe geçti
Title
Almanya “kendi kendine saç nasıl kesilir?”in cevabını merak ederken, Türkiye’de “tıraş makinesi” aramalarında artış yaşandı.
Title
Covid-19, gündelik ev işlerini de etkiledi. Dışarıdan yemek siparişlerinin azaldığı bu dönemde insanlar evde yemek yapma becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Türkiye’de “ekmek tarifi” ve “derin dondurucu”, İtalya’da “basit kurabiyeler” ve Almanya’da “maya yapımı” aramalarında artış görüldü.
Title
Google aramalarından elde edilen verilere göre, 30 Mart haftasında Türkiye'de yapılan aramalarında “açık mı?”, sorusu ön plana çıkarken, Güney Afrika en çok “temel hizmetler”i aradı. Almanya ise donanım mağazalarının hala açık olup olmadığı konusuyla ilgilendi.
Title
Eğitimin evden devam etmesi kararıyla birlikte Türkiye’de “uzaktan eğitim” aramaları yükselişe geçti.
Title
Formda kalmaya özen gösteren insanlar ise sporla ilgili aramalar yaptı. İngiltere'de “masa tenisi masası” ve “basketbol potası” Almanya’da ise YouTube’da “günlük spor sınıfları” aramaları arttı.
Title
Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, Google Arama Trendleri hakkında “Yapılan aramalar ülkeler bazında değişiklik gösteren tüketici alışkanlıklarına yönelik bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Google Arama Trendleri üzerinden tüketici davranışlarındaki değişim izlenebilir, artan talepler tespit edilebilir ve bu taleplere uygun hizmetler üretilebilir. Değişen şartların oluşturduğu yeni talepleri takip eden ve hızlı aksiyon alan sektör oyuncuları, rekabette avantajlı konuma gelecek” açıklamasında bulundu.
Google Arama Trendleri Raporu'nu açıkladı: Türkler ekmek tarifini Almanlar saç kesimini sordu
Google Arama Trendleri Raporu, koronavirüs salgınında insanların anlık, günden güne değişen ve yeni edindiği alışkanlıkları gözler önüne serdi. 30 Mart–5 Nisan günleri arasında yapılan aramaları kapsayan veriler, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını gösteriyor. Rapora göre pandemi günlerinde Türkiye'de “tıraş makinesi” “uzaktan eğitim” ve “ekmek tarifi” aramaları artış gösterdi.
  • İngilizlerin gündeminde ücretsiz kurs var
  • Online eğitim, hakkında en çok araştırma yapılan konuların başında geliyor. İngiltere’de “ücretsiz kurslar”, Birleşik Arap Emirlikleri’nde “online okul kitapları platformu”, Güney Afrika’da “e-okul” ve Polonya’da “öğretmenler tarafından TV’de verilen dersler” Google’da en çok aratılan terimlerden oldu. Türkiye’de ise, “online deneme”, “anlatım bozuklukları” ve “kartondan saat yapmak” aramalarında artış yaşandı.

Analizler tüketici ihtiyaçlarını anlamak için önemli bir referans

6-12 Nisan haftasını kapsayan Google Arama Trendleri raporunu değerlendiren Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, raporun salgın günlerinde tüketici ihtiyacını anlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Google aramalarının son günlerde temel gereksinimlerden çok, uzun vadeli etkileri olabilecek konulara doğru evrilmesinin insanların karantina sürecine adaptasyon hızı hakkında fikir verdiğini ifade eden Bülbül, yapılan aramaların şirketler için mevcut satış durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik satış stratejileri geliştirmeleri için kıymetli birer ipucu niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Karantina günlerinde Google'a en çok ne sorduk: Ekmek tarifi ve tıraş makinesi ilk sırada
HAYAT
Karantina günlerinde Google'a en çok ne sorduk: Ekmek tarifi ve tıraş makinesi ilk sırada

Türkiye Yayıncılar Birliği'nden 'kitabevlerini yaşatalım' çağrısı
HAYAT
Türkiye Yayıncılar Birliği'nden 'kitabevlerini yaşatalım' çağrısı

Delirmeden evde kalmanın yolları
HAYAT
Delirmeden evde kalmanın yolları
Abone Ol Google News
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...
O kişi ben değilim!

O kişi ben değilim!

Yardıma başvurduğu söylenen Ferrari sahibi konuştu.
Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.
Haziranı bekliyorlar

Haziranı bekliyorlar

100 masalı restoran belki 20 masasını açacak.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar

Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

İndirimin ardından litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.
Klima bu yaz<br>tarihe karışabilir

Klima bu yaz
tarihe karışabilir

'Serinleyeyim derken salgına yakalanabilirsiniz.'
Dalga geçer gibi

Dalga geçer gibi

​Uzun eşek oynayan sorumsuzların eğlencesini polis bozdu...
Bomboş yoldan çıktı

Bomboş yoldan çıktı

Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü.
Belgesi<br>olmayan alınmadı

Belgesi
olmayan alınmadı

​Adalara giriş çıkışa kısıtlama getirildi.
İsveç'te ölsen <br>daha iyi!

İsveç'te ölsen
daha iyi!

Formasını giydiği ülkeye böyle tepki gösterdi.
Aşı için tarih verdi

Aşı için tarih verdi

Türkiye'de 6 üniversite hummalı bir şekilde çalışıyor.
Yunanistan'a<br>yardım eli

Yunanistan'a
yardım eli

Cibuti'de mahsur kalan Yunan vatandaşlarını Türkiye kurtardı.
5 bin 501 kişi<br>yasağı ihlal etti

5 bin 501 kişi
yasağı ihlal etti

​İstanbul Valiliği, Twitter hesabından açıkladı.
​Girmek için<br>beş saat beklediler

​Girmek için
beş saat beklediler

​Bayrampaşa'daki sebze halinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.
İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı
Ekonomi

İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metro hattı için Çin’den 176 metro aracı alımı yaptı. Metro araçlarının tamamının teslimi 2022 yılı sonunda tamamlanacak. İlk parti 2 tren seti 6 ay sonra teslim alınacak ve metro araçları için toplam 1 milyar 545 milyon 280 bin TL ödenecek.
YPG/PKK tehdit ettiği sivilleri bombalı araç eylemi için kullanıyor
Dünya

YPG/PKK tehdit ettiği sivilleri bombalı araç eylemi için kullanıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Rakka ilindeki sivilleri Barış Pınarı bölgesine bombalı araç göndermek için kullandığı ortaya çıktı. Örgütün çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiği bir sivil, bomba yüklü aracı Tel Abyad'a sokarken teslim olunca örgütün planı ifşa edildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'hastaneye gitmekten çekinmeyin' çağrısı
Hayat

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'hastaneye gitmekten çekinmeyin' çağrısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar" dedi. Kara, "Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun" açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.