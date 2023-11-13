Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anladılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 2023 yılı hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından “Âşık Veysel Yılı” ilan edilirken, 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında 'Veysel Gider Adı kalır' adlı Âşık Veysel Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Ünlü fotoğrafçılar Ara Güler, Fikret Otyam, İsa Çelik, Ergun Çağatay, Ozan Sağdıç ve Mustafa Türkyılmaz’ın objektifine yansıyan Aşık Veysel’in portre ve yaşamından kesitler sergilendi.

Dokunarak anladılar

Aşık Veysel fotoğraf sergisiyle, Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde bir ilke imza atıldı. Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanan kitap sayesinde, görme engelli vatandaşlar da hem sergide yer alan fotoğraflar, hem de Aşık Veysel’in yaşamı hakkında bilgi sahibi olma imkanı buldu. Görme engelli vatandaşlar göremedikleri fotoğrafların hikayesini, okuyarak anlamaya çalıştı.

Sergiyi gezen Altınokta Körler Derneği Bursa Şube Başkanı Tayfun Turgut, “Görsele dayanan bu serginin görme engellilerin de anlaması için kabartma yazısıyla kitapçık haline getirilmesi bizim için çok değerli. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Altınokta Körler Derneği Bursa Şube Sekreteri Ömer Sözgen de “Resimleri betimleyen Braille yazıyla hazırlanmış kitaplar bizi çok mutlu etti. Görme engellilerin de düşünülmüş olması bizim için özel ve güzel bir davranış. Tabi Aşık Veysel de bu arada bizim en büyük ozanlarımızdan ve kendisi de görme engellidir. Bizim için ayrıcalıklıdır” diye konuştu.