Görenler telefonuna sarıldı: Kasım ayında çiçek açtı

Fethiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, günün en yüksek sıcaklığı 26 derece olarak ölçüldü. Kayaköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranın işletmecisi evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki İlker Koca, iş yerinin bahçesindeki ağaçlarla ilgilendiği sırada, bir erik ağacının çiçek açtığını fark etti. Normal zamanda mayıs ayında çiçek açan ağacın, Kasım ayının başında çiçek açması karşısında şaşkınlık oluşturdu.

İlk kez böyle bir durum ile karşılaştık

Çiçek açan erik ağacı

Ağacı görerek fotoğraf çektiren mahalle sakini Fatma Kafadar, 10 yıldır burada yaşadığını ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Fethiye'mizde sıcak bir hava var. İnsanlar hala denize girebiliyor. O yüzdendir diye düşünüyorum" dedi.

Zamansız çiçek açabilir

Çiçek açan erik ağacı

Ziraat Mühendisi Gürbüz Akan ise "Erik ağaçları ilkbaharda çiçek açar. Bundan sonra meyvesini verir. Fethiye sıcak bir bölge. Her mevsim güneş oluyor. Zaman zaman bu şekilde ağaçlar, zamansız çiçek açabilir. Bu bölge için bu çok anormal bir durum olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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