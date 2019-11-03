Hayat Görenler telefonuna sarıldı Kasım ayında çiçek açtı
AKTÜEL

Görenler telefonuna sarıldı: Kasım ayında çiçek açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sıcak havanın etkisiyle bir erik ağacının kasım ayında çiçek açması şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanda mayıs ayında çiçek açan ağaç, etraftakilerin ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi DHA
Zamansız çiçek açan erk ağacı
Zamansız çiçek açan erk ağacı

Fethiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, günün en yüksek sıcaklığı 26 derece olarak ölçüldü. Kayaköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranın işletmecisi evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki İlker Koca, iş yerinin bahçesindeki ağaçlarla ilgilendiği sırada, bir erik ağacının çiçek açtığını fark etti. Normal zamanda mayıs ayında çiçek açan ağacın, Kasım ayının başında çiçek açması karşısında şaşkınlık oluşturdu.

İlk kez böyle bir durum ile karşılaştık

Çiçek açan erik ağacı

Ağacı görerek fotoğraf çektiren mahalle sakini Fatma Kafadar, 10 yıldır burada yaşadığını ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Fethiye'mizde sıcak bir hava var. İnsanlar hala denize girebiliyor. O yüzdendir diye düşünüyorum" dedi.

Zamansız çiçek açabilir

Çiçek açan erik ağacı

Ziraat Mühendisi Gürbüz Akan ise "Erik ağaçları ilkbaharda çiçek açar. Bundan sonra meyvesini verir. Fethiye sıcak bir bölge. Her mevsim güneş oluyor. Zaman zaman bu şekilde ağaçlar, zamansız çiçek açabilir. Bu bölge için bu çok anormal bir durum olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkemin adını duysunlar
HAYAT
Ülkemin adını duysunlar

Bileğine güvenen buyursun gelsin
HAYAT
Bileğine güvenen buyursun gelsin

Güç ve estetik sizde artık
HAYAT
Güç ve estetik sizde artık
Rejimin himayesinde saldırıyorlar

Rejimin himayesinde saldırıyorlar

PKK'lılar, rejim kontrolündeki bölgelerden saldırı düzenliyor.
DEAŞın kamp sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

5 ildeki DEAŞ operasyonunda dikkat çeken gözaltılar.
HDP kongresinde skandal

HDP kongresinde skandal

​Eli kanlı teröristler için ant içildi sloganlar atıldı.
Kirli plan devrede

Kirli plan devrede

PKK, Suriye'de çocuk ve kadınları sahneye sürdü.
Elazığ'da keşfedildi

Elazığ'da keşfedildi

​Dünyada eşine ender rastlanan yer.
MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

​Barış Pınarı'nı hedef alan 2 ülkeye sert tepki.
"Onlar üşürse biz de üşürüz"

"Onlar üşürse biz de üşürüz"

​Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor.
Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

​Esenyurt'ta 1'i çocuk 25 kişi zehirlendi.
Bebek katillerine ağır darbe

Bebek katillerine ağır darbe

​TSK-MİT-EGM koordinesinde 1090 terörist etkisizleştirildi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Doğumda destek olmayan eş yandı

Doğumda destek olmayan eş yandı

​Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar.
Belgelerle 19 Mayıs <br>operasyonu

Belgelerle 19 Mayıs
operasyonu

Murat Bardakçı Türk Kahvesi'nde Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin üzerine gitmek yanlış

Türkiye'nin üzerine gitmek yanlış

​Dünyaca ünlü ekonomistten ABD'ye yaptırım tepkisi.
Rekor geldi

Rekor geldi

İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu.
Gerekli <br>önlemler alındı

Gerekli
önlemler alındı

Bakan Selçuk'tan terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmene destek.
Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti

​Macron'u protesto eden sarı yelekli eylemciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.