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Hayat

Göz göre göre cinayet: Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin altında beton yığınına dönen Hatay'da binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Antakya'da yaşanılan büyük yıkım, gözleri binalardaki yapım kalitesine çevirirken, ortaya çıkan bir görüntü ise dehşete düşürdü. Söz konusu görüntüde yıkılan binaların kolonlarının yarısında köpük olduğu iddiası yer aldı.

11:32 . 12/02/2023 Pazar
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Göz göre göre cinayet: Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Göz göre göre cinayet: Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da tahribat içler acısı. İki büyük deprem sonrasında büyük bir felaket yaşayan Hatay'da yıkılan binaların yanı sıra neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı. Hatay'da yaklaşık 7 bin binanın tamamen yıkıldığı açıklandı.

YIKILAN BİNALARIN GÖRÜNTÜLERİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Depremde yaşanılan büyük yıkım, gözleri binalardaki yapım kalitesine çevirdi. Hatay'dan gelen bir görüntü ise, deprem bölgesinde yapılan bazı binaların usule uygun yapılmadığını gösteriyor.

BİNANIN YARISI BETON YARISI KÖPÜK

Antakya'nın Odabaşı mahallesinde yıkılan Süleyman Mutlu ve Firüz Mutlu isimli iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı, binanın yarısının beton yarısının köpük olduğu ortaya çıktı.

DEPREM SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YIKILAN BİNALARDAN DELİLLER TOPLANIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalardan Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları kapsamında beton, demir ve diğer malzemelerden deliller toplanıyor. Alınan bilgiye göre, depremden etkilenen 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Başsavcılıkların talimatıyla, yıkılan binalardan delillerin toplanmasına başlandı.

Bu kapsamda başsavcılıkların görevlendirdiği görevliler, yıkılan binalardan incelenmek üzere beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alıyor. İnceleme ve soruşturmaların ardından ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilerek yargı önüne çıkarılacak.

#maraş
#hatay
#antakya
1 saat önce
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Göz göre göre cinayet: Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı
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