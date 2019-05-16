Göz kapağı sorunu iş bulmasına engel olunca ameliyat masasına yattı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Levent Cömert, liseyi bitirdikten sonra iş aramaya başladı. Başvurduğu yerlerden olumsuz cevap alan Cömert, arkadaşlarının da kendisiyle dalga geçmesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi.

Ailesinin ekonomik durumunun yetersizliği nedeniyle Mutluluğun Kanatları Derneğinin sahip çıktığı Cömert, özel bir hastanede ameliyat edildi. Cömert, yaptığı açıklamada, yaptığı iş başvurularında gözleri düşük olduğu için iş verenlerin kendisini madde bağımlısı sandığını söyledi.

Bu nedenle kimsenin kendisine iş vermediğini aktaran Cömert, arkadaşlarının da kendisiyle dalga geçmesinden dolayı sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Geçirdiği ameliyatla sıkıntılarından kurtuldu.

Rahatlıkla iş bulabilecek

Toplu taşıma araçlarında da insanların kendisine farklı baktığını anlatan Cömert, "Göz kapaklarımın çalışmaması nedeniyle başımı sürekli yukarıda tutarak yürüyordum. Artık ameliyat oldum ve göz kapaklarım çalışmaya başladı. Bundan sonra rahatlıkla iş bulabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin de "Onu bu sıkıntıdan kurtarmak için harekete geçtik. Özel bir hastanenin desteğiyle onu ameliyat ettirdik" dedi.

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