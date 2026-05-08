Güneş kreminde 'yüksek faktör' tuzağına dikkat

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, sahte ve yanlış güneş koruyucu kullanımının ciddi cilt sorunlarına yol açtığını, bu tür ürünler nedeniyle hastanelik olan vakalarla karşılaştıklarını söyledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, muhabirine, güneş koruyucu seçerken dermokozmetik ve dermatolog önerili ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, bu ürünlerin ise mutlaka eczaneden alınmasını tavsiye ettiklerini belirtti.
Son zamanlarda çok sayıda sahte ürünün piyasaya çıktığını vurgulayan Özkol, bu ürünleri kullanan kişilerde cilt sorunlarının daha da arttığını gözlemlediklerini ifade etti.
Güneş kremi kullanılmadığında hem erken yaşlanma hem de ciltte lekelenme şikayetlerinin arttığını dile getiren Özkol, "Yaza girdiğimiz bu süreçte, özellikle güneşin dik geldiği saatler olan 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse doğrudan güneş altında kalmayalım ancak kalınacaksa da mutlaka güneş kremi kullanalım. Geçen yıl aktarlardan veya internetten alınan, doktor önerisi olmayan kozmetik ürünler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadık. Hatta bazı hastalarımızı yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldık. Halen bu hastaların cilt lekelerini tedavi etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
"İnternetten alınan kremlerden uzak duralım"
Güneş kreminin cildin korunmasında önemli bir faktör olduğunu anlatan Özkol, şunları kaydetti: