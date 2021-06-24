Hayat Güney Afrikalı kadın "10uz doğurdum" demişti Hamile bile kalmamış
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Güney Afrikalı kadın "10'uz doğurdum" demişti: Hamile bile kalmamış

Güney Afrika’da tek seferde 10 bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Gosiame Thamara Sithole isimli kadın hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. Uluslararası medyada haber olan kadının yalan söylediği, yakın zamanda hamile bile kalmadığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Güney Afrikalı kadın 10uz doğurdum demişti: Hamile bile kalmamış
Gosiame Thamara Sithole

Güney Afrika’nın Pretoria kentinde Haziran ayının ilk haftasında tek seferde 10 bebek doğurduğunu açıklamasıyla uluslararası basının ilgi odağı olan Gosiame Thamara Sithole adlı kadının yalan söylediği ortaya çıktı.

Gauteng yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sithole’un 10 bebek doğurduğuna dair iddiasının doğruluğunun tespit edilebilmesi için bölgedeki tüm hastanelerde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

HASTANELERDE KAYIT YOK

Açıklamada, "İldeki kamu ve özel hastanelerin hiçbirinde bu tür doğumla ilgili herhangi bir kayıt bulunmuyor. Sithole’un son zamanlarda bebek doğurmadığı ve hamile olmadığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

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PARA ALMAK İÇİN YAPTI

Yetkililerin ulaştığı kadının psikiyatrik değerlendirmeye alındığı aktarıldı. Kadının, bebekler için başlatılan kampanyadan para almak için yalan söylediği iddia edildi.

  • Gosiame Thamara Sithole, Haziran ayı başında 7 erkek ve 3 kız bebek doğurduğunu söylemiş, Guinness Dünya Rekorları’na aday olarak görülmesi nedeniyle uluslararası medyada tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Kadının eşi Teboho Tsotetsi de yerel basına yaptığı açıklamada, "7 erkek ve 3 kız. Mutluyum. Duygusalım. Fazla konuşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GUİNNESS AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Guinness Dünya Rekorları temsilcisi de rekorun Güney Afrikalı anneye geçmesi konusunun araştırıldığını söyleyerek, "Guinness Dünya Rekorları, Gosiame Thamara Sithole’un doğumundan haberdar. Aileye tebriklerimizi gönderiyoruz. Şu anda hem annenin hem de bebeklerin sağlığı önem teşkil ediyor. Bunu henüz bir rekor olarak doğrulamadık. Uzman danışmanın yanı sıra kayıt ekibimiz bunu araştırıyor" demişti.

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